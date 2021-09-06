НЛМК Live

26 минут назад

Космонавт-испытатель Сергей Ревин высадил на НЛМК деревья в честь своих родственников

183
#Сергей Ревин
Космонавт-испытатель Сергей Ревин высадил на НЛМК деревья в честь своих родственников

С необычной экскурсией на Новолипецкий металлургический комбинат приехал космонавт- испытатель, Герой России Сергей Ревин.

Он давно планировал посетить НЛМК, чтобы увидеть где работали его дед и дядя. Сталевары много рассказывали о своей профессии внуку и племяннику, но как работают металлурги Сергею Ревину удалось увидеть только сейчас.   

- До 1941 года мой дед Ревин Иван Сергеевич работал в заводском депо. Позже на предприятие пришел мой дядя, его сын Валентин Иванович Ревин. Он работал, что называется, настоящим сталеваром. Рассказывал про лопату невероятных размеров, которой он бросал уголь в печь, - вспомнил космонавт-испытатель Сергей Ревин. - Это героическая по сути профессия – высокие температуры, раскаленный металл. Сейчас, конечно, технологии изменились и многое автоматизировано, но все равно образ человека-огня - существует. 

В честь родственников космонавт высадил две ели на территории экологического парка «Лебединое озеро», здесь также установили памятную табличку с автографом Сергея Ревина.  
183
#Сергей Ревин

Еще в рубрике

Международный День благотворительности фонд «Милосердие» отметил «Марафоном добрых дел»
Международный День благотворительности фонд «Милосердие» отметил «Марафоном добрых дел»

сегодня, 12:43

НЛМК Live
Благотворительный фонд «Милосердие» помогает собрать детей в школу
#Фонд «Милосердие» #благотворительность
Благотворительный фонд «Милосердие» помогает собрать детей в школу

01.09.2021 18:30

НЛМК Live
Дневник НЛМК появится в Нижнем парке
#Нижний парк
Дневник НЛМК появится в Нижнем парке

31.08.2021 16:27

НЛМК Live
Доменная печь «Россиянка» празднует первый юбилей
#«Россиянка» #доменное производство
Доменная печь «Россиянка» празднует первый юбилей

30.08.2021 14:08

НЛМК Live
«Милосердие» поможет сельским жителям обновить уличное освещение
#«Милосердие»
«Милосердие» поможет сельским жителям обновить уличное освещение

30.08.2021 11:26

НЛМК Live
Юбилей «Россиянки» празднуют даже в небе
#«Россиянка»
Юбилей «Россиянки» празднуют даже в небе

26.08.2021 12:56

НЛМК Live