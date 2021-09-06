Общество

53 минуты назад

Конкурс в новую липецкую пожарную часть составил пять человек на место

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#пожарная часть
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Набрали 30 человек — тех, кто не срезался на физподготовке и психологических тестах.

Сегодня в Липецке на улице Краснознаменной торжественно открыли пожарно-спасательную часть № 5. Новая часть обслуживает Левобережный район и близлежащие к городу села: Троицкое, Фащевку и Первомайское. Время прибытия на место ЧП сократилось с 10 до 5 минут по городу и с 20 до 12 минут по районам, сообщил начальник части Владимир Переверткин.



Раньше на улице Краснознаменной находился отдельный пост, а теперь целая пожарная часть. В нее дополнительно набрали 30 человек (всего 55 человек). Конкурс составил пять человек на место!

— Основные требования — физподготовка и прохождение специального психологического тестирования. К нам должны идти стрессоустойчивые люди, потому что им, например, придется деблокировать людей из автомобилей после ДТП, а это кровь. Люди должны быть физически развитыми, полное обмундирование пожарного весит более 30 килограммов. А в таком обмундировании приходится по нескольку раз подниматься на 10-й этаж и выше, — рассказал Владимир Переверткин.

— Какая зарплата у спасателей? — поинтересовался корреспондент GOROD48 у начальника части.

— Ориентировочно 28 тысяч рублей.

— Что привлекает людей на такую зарплату?

— Хотят помогать.

В новой пожарной части четыре автомобиля: две автоцистерны, автолестница и коленчатый подъемник. Здание, правда, еще не до конца отремонтировано.

— Благодаря помощи социально-ответственного бизнеса мы смогли приступить к ремонту. Мы понимаем, что это еще не завершение, а только начало работ. Радует, что вместе с бизнесом мы делаем наш город безопасней, — отметила на открытии части мэр Евгения Уваркина.

— Сейчас ходили, смотрели, конечно, еще надо много помогать внутри, чтобы служба у людей, которые отвечают за нашу пожарную безопасность, проходила в нормальных условиях. Ремонт надо делать. Помощь будет. Но напрямую субъект не может помогать, часть содежится на средства федерального бюджета, поэтому мы рассчитываем на то, что добрые люди, благотворители помогут. Мы тоже будем их просить, — добавил губернатор Игорь Артамонов, — У нас нет чрезвычайных ситуаций, которые мы видим в других регионах. У нас вовремя и быстро тушат пожары. И в этом заслуга наших пожарных.

От администрации области спасатели сегодня получили сертификат на 90 ранцевых огнетушителей. А лучших сотрудников части наградили благодарственными письмами.

Помимо липецкой пожарной части в области синхронно открыты еще четыре отдельных пожарно- спасательных поста - в Грязинском, Данковском, Добринском и Усманском районах. Главы районов отчитались об этом перед губернатором по видеосвязи.
1 689
#пожарная часть
3

Комментарии (1)

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Господа

7 минут назад
Вы там в конец опупели. Все за счёт бизнеса.
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