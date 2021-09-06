Пассажирский транспорт вернется на улицу Зегеля 7 сентября

Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы маршрутов №36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359 с завтрашнего дня, 7 сентября, вновь будут ходить по улице Зегеля. На время ремонта магистрали общественный транспорт передвигался по улице Плеханова.



Маршруты №2, 9Т, 12, 33, 39, 44, 302 и 315 будут курсировать, как и прежде, по улице Плеханова.



