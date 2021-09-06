Общество

55 минут назад

Пассажирский транспорт вернется на улицу Зегеля 7 сентября

4 488
#улица Зегеля #общественный транспорт
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Пассажирский транспорт вернется на улицу Зегеля 7 сентября
Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы маршрутов №36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359 с завтрашнего дня, 7 сентября, вновь будут ходить по улице Зегеля. На время ремонта магистрали общественный транспорт передвигался по улице Плеханова.
 
Маршруты №2, 9Т, 12, 33, 39, 44, 302 и 315 будут курсировать, как и прежде, по улице Плеханова.

4 488
#улица Зегеля #общественный транспорт
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Комментарии (4)

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Мимоходом

1 минуту назад
При повороте направо с Гагарина на Зегеля из правого крайнего надо, согласно разметке, перестраиваться в средний ряд. Это будет вечный затор в правом крайнем.
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Павел

10 минут назад
Сегодня бардак: какие-то автобусы уже пошли по Зегеля, какие-то всё ещё по Плеханова.
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кокс

35 минут назад
Гость, закрыли №359.
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Гость

43 минуты назад
А 359 маршрут существует? Его даже в расписании нет.
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