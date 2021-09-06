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Добринец за один день предстал перед судом как потерпевший и подсудимый

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#суд #драка
Добринец за один день предстал перед судом как потерпевший и подсудимый

Жителю региона определенно «везёт» на драки у себя дома.

Мировой судья Добринского участка №1 в течение одного дня рассмотрела материалы двух разных уголовных дел, по которым проходил один и тот же мужчина. В первом деле добринец фигурировал как потерпевший, во втором — как обвиняемый. Фабула и место преступления идентичны: драка в квартире добринца.

Первое преступление относится к 16 августа 2020 года. Добринец был у себя дома на улице Зеленой в деревне Ольговка. В тот день у него в гостях был знакомый. Гости и хозяин поссорились. Тогда визитер схватил отрезок металлической трубы и несколько раз ударил добринца. Тот получил травмы, оцененные врачами как легкий вред здоровью. К моменту разбирательства в суде буйный гость и добринец помирились. С учетом того, что гость ранее был судим, суд назначил ему наказание в 8 месяцев условного срока с аналогичным испытательным.

Второе преступление произошло там же, в квартире дома на улице Зеленой, но уже утром 29 декабря 2020 года. На этот раз уже сам хозяин квартиры учинил драку. Он, выпив, поссорился со своей знакомой и ударил ее деревянным табуретом. Травмы нанесли легкий вред здоровью. Суд наказал добринца 240 часами обязательных работ.
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#суд #драка

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