Грязинский район на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 48 064 случая новой коронавирусной инфекции, 41 305 человек выздоровели, в том числе 25 за последние сутки, 5 293 — лечатся, 1 466 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 460 человек, в том числе 12 за последние сутки.

В больницах находятся 567 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 726 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 192 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 77, на втором месте Грязинский район — 37, на третьем Елец — 23 случая. В Лебедянском районе — 21, в Добринском районе — 8, в Долгоруковском и Усманском районах — по 7, в Данковском районе — 4, в Лев-Толстовском районе — 3, в Становлянском и Краснинском районах — по 2, в Измалковском районе — один заболевший.