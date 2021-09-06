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сегодня, 12:59
Шойгу сообщил о строительстве новых городов в Сибири
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что в Сибири можно построить новые города – между Братском и Красноярском.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что новые города в Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также в рядом с Канском и Лесосибирском, - передает РБК.
"Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника", — заявил Шойгу.
"В районе Канска есть потенциал по созданию углехимического производства, а в районе Лесосибирска можно образовать кластер "Лес и строительные материалы", - отметил министр.
Также он предложил подумать о льготах для тех, кто поедет в Сибирь, в частности о "сибирской ипотеке".
Шойгу уточнил, что на встрече с представителями научной общественности Сибирского отделения РАН он дословно сказал о назревшей необходимости строительства в Сибири 3-5 научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек, именно научно-промышленных и экономических центров.
По его словам, они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.
Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики, - пояснил министр.
Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны, - добавил Шойгу.
"Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника", — заявил Шойгу.
"В районе Канска есть потенциал по созданию углехимического производства, а в районе Лесосибирска можно образовать кластер "Лес и строительные материалы", - отметил министр.
Также он предложил подумать о льготах для тех, кто поедет в Сибирь, в частности о "сибирской ипотеке".
Шойгу уточнил, что на встрече с представителями научной общественности Сибирского отделения РАН он дословно сказал о назревшей необходимости строительства в Сибири 3-5 научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек, именно научно-промышленных и экономических центров.
По его словам, они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.
Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики, - пояснил министр.
Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны, - добавил Шойгу.