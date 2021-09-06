52 минуты назад
В Ингушетии предотвратили теракты и нападения на полицейских
В Ингушетии задержали четырех сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", готовивших нападения на силовиков.
В результате проведенных мероприятий были задержаны четверо россиян, установивших через Интернет контакты с членами запрещенной на территории РФ международной террористической группировкой "ИГИЛ" (МТО) с целью координации своей деятельности по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде террористической идеологии среди граждан РФ, - говорится на сайте ФСБ.
В адресах проживания задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами запрещенной в России МТО, подтверждающая их преступные намерения, - отмечается в сообщении.
СК РФ возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 – ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России.