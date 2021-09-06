Липчанин избежал ответственности за смертельное ДТП

Авария произошла более пяти лет назад. Истек срок давности за привлечение к уголовной ответственности.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в смертельном ДТП. Мужчине вменили ответственность по ч.3 ст.264 УК РФ.



Авария произошла днем 26 июля 2015 года. Мужчина на своей «Toyota Prius» ехал по дороге Сселки- Плеханово-Грязи. Двигаясь от Липецка со скоростью около 90 км/ч, водитель иномарки пошел на обгон с нарушением ПДД и врезался в «Skoda Rapid». Водитель «Toyota Prius» потерял управление и его иномарку выбросило на обочину. В тот момента там шла женщина. «Toyota Prius» наехала на нее. Женщина получила множественные травмы. Она скончалась на месте происшествия.



В судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Потерпевшая, родственница погибшей, возражала против прекращения уголовного дела. Ее позицию поддержала прокуратура.



Суд оценил ситуацию. В силу п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести. Этот срок к моменту заявления истек. Суд решил прекратить уголовное дело.



Вместе с этим, за потерпевшей осталось право в гражданском судопроизводстве потребовать с водителям компенсацию морального вреда. Ранее он был оценен в 1 000 000 рублей.