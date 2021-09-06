Происшествия

41 минуту назад

Липчанин избежал ответственности за смертельное ДТП

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#авария #ДТП
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Липчанин избежал ответственности за смертельное ДТП

Авария произошла более пяти лет назад. Истек срок давности за привлечение к уголовной ответственности.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в смертельном ДТП. Мужчине вменили ответственность по ч.3 ст.264 УК РФ.

Авария произошла днем 26 июля 2015 года. Мужчина на своей «Toyota Prius» ехал по дороге Сселки- Плеханово-Грязи. Двигаясь от Липецка со скоростью около 90 км/ч, водитель иномарки пошел на обгон с нарушением ПДД и врезался в «Skoda Rapid». Водитель «Toyota Prius» потерял управление и его иномарку выбросило на обочину. В тот момента там шла женщина. «Toyota Prius» наехала на нее. Женщина получила множественные травмы. Она скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.
Потерпевшая, родственница погибшей, возражала против прекращения уголовного дела. Ее позицию поддержала прокуратура.

Суд оценил ситуацию. В силу п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести. Этот срок к моменту заявления истек. Суд решил прекратить уголовное дело.

Вместе с этим, за потерпевшей осталось право в гражданском судопроизводстве потребовать с водителям компенсацию морального вреда. Ранее он был оценен в 1 000 000 рублей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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12 минут назад
А кто затянул, судьи? С них спрос! У всех жизнь комком пойдет и у детей и у внуков, если им вообще суждено родиться. Все ответят.
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граф Де Ля Фер

22 минуты назад
вот это нормально затянули. проверить бы всех кто занимался
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нквд

29 минут назад
занесли наверное
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Липчанин

34 минуты назад
Против власти не пошёл,Фургалу вон уже три срока давности прошло ,не могут вину предъявить,а все держат.
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А что же

37 минут назад
так долго волокитили дело? Известная личность? Надежда на дядюшку Линча только и остаётся.
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