У Липецка появится цифровой двойник

Столичный институт «Гипрогор» разрабатывает модель города с нанесенными на нее более чем 50 слоями разнообразной информации, которая вскоре будет доступна онлайн любому.

В прошлую пятницу, о чем уже сообщал GOROD48, в «Точке кипения» при Липецком государственном техническом университете обсуждали проект «Пяти шагов к развитию города». Присутствовавшие узнали, что Липецк вот-вот обзаведется «цифровым двойником» – геоинформационной системой, которую разрабатывает за 22 млн рублей по заказу областного управления строительства и архитектуры столичный институт «Гипрогор», лидер российского рынка градостроительства и пространственного развития.



«Цифровой двойник» - это модель города с нанесенными на нее более чем 50 слоями разнообразной информации, которая вскоре будет доступна онлайн любому человеку. Директор по планированию этого проектного института Владимир Трояновский по конференц-связи рассказал участникам дискуссии об этой изюминке нового Генплана развития Липецка до 2042 года и презентовал некоторые ее возможности.



На цифровой карте нашлось место районам большой концентрацией аварийных домов и тех, которые станут таковыми в ближайшие годы. Тепловая карта покажет плотность населения в разных местах Липецка. Карта зеленых насаждений показывает, что в среднем каждому горожанину недостает по три квадратных метра, занятых газонами, кустарниками, деревьями. А еще «цифровой двойник» Липецка дает архитекторам, строителям, чиновникам возможности вписывания новых объектов в существующую застройку в 3-D формате.



- По заказу областного управления строительства и архитектуры институт «Гипрогор» начал работу над Генпланом развития Липецка в начале года. Работа над этим стратегическим документом разбита на этапы. Концепция развития Липецка и его «цифровой двойник», геоинформационная система, будут предъявлена заказчику уже в начале следующей недели. После этого наступит этап обсуждения работы «Гипрогора» профессиональными сообществами, Союзами архитекторов и строителей. На суд общественности, на публичные слушания, концепция развития Липецка будет представлена в октябре, - сообщила GOROD48 начальник ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова.