Происшествия

14 минут назад

Семья Костиных подала жалобу на приговор Юлии Брунцевой

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#Брунцева #авария #ДТП #приговор
Семья Костиных подала жалобу на приговор Юлии Брунцевой

У сторон процесса есть две недели на заявление возражений по кассационной жалобе.

На приговор по смертельному пьяному ДТП в отношении 39-летней Юлии Брунцевой поступила кассационная жалоба, сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. Жалобу в Октябрьский районный суд Липецка заявила сторона потерпевших — родители погибшего в аварии Александра Костина. У осужденной и прокуратуры есть две недели на заявление возражений по кассационной жалобе. В ходе кассационного производства суд проверяет законность приговора и иного судебного решения. Суд, пересматривающий дело в кассационном порядке, обнаружив существенные нарушения, вправе отменить приговор, с последующим прекращением дела или направлением дела на новое рассмотрение, а также изменить приговор. Также суд вправе оставить приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Ранее в апелляции Липецкого областного суда наказание для Юлии Брунцевой оставили без изменения: 8 лет заключения в колонии общего режима и 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши.

Авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в посёлке Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать. Отец парня стал после аварии инвалидом.

Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отправиться к месту учебы.

В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
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#Брунцева #авария #ДТП #приговор

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