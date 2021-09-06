Общество

46 минут назад

В Липецкой области открылась «горячая линия» по вопросам питания в школах

3 227
#школа #1 сентября
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В Липецкой области открылась «горячая линия» по вопросам питания в школах

Проконсультироваться родители могут с 6 по 17 сентября.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в рамках проведения всероссийской «горячей линии» по вопросам питания в образовательных организациях с 6 по 17 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы родителей по питанию детей в школе.

Специалисты также дадут разъяснения,как часто должны питаться дети, что необходимо ребенку в рационе питания, как должно быть организовано горячее питание в школах, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах. «Горячая линия» будет работать по расписанию: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 14-00.

Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, отдел гигиены детей и подростков по телефонам: 30-88-25, 30-88-30, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47; 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57; 5-24-55.
3 227
#школа #1 сентября
1

Комментарии (3)

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60+

3 минуты назад
Учебный год только начался а уже по стране много случаев отравления в школе . Обязательное питание в школе это сбыть просрочку для дельцов . Отменить это пусть дети из дома берут перекусить .
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-

39 минут назад
Не пойму. Столько должностных лиц, и не могут проконтролировать? Что делают директора?
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Интересно

40 минут назад
Зачем в школах устроили сбор документов в виде копии паспорта родителя и копии свидетельства о рождении? Чтобы можно было питаться платно, за мой же счёт. Зачем лишний раз свои * отдавать, а потом их на мусорках находят разные нехорошие люди и используют в грязных делах...
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