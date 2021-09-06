Общество
сегодня, 08:43
Просрочка по потребительским кредитам липчан растет
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По ипотечным кредитам – падает
За год рост просрочки по кредитам физическим лицам в Черноземье, по данным Центрального Банка, произошел в трех регионах Черноземья.
Как сообщает «Коммерсант – Воронеж», в Тамбовской области доля просрочки по розничным кредитам выросла в июле текущего года по сравнению с июлем 2020-го на 0,3 процентных пункта до 4,8% от общего объема обязательств жителей перед банками. В Липецкой области увеличение составило 0,2 процентных пункта, до 5,1%. В Орловской области — 0,1процентный пункт, до 4,3%.
В то же время, в июле 2021 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года доля просрочки по ипотечным кредитам во всех регионах Черноземья сократилась. Наиболее заметное снижение было зафиксировано в Воронежской области — на 0,3 процентных пункта, до 1% от общей суммы долгов. В Белгородской области снижение составило 0,2 процентных пункта, до 0,4%, а в Липецкой области — 0,2 процентных пункта, до 0,5%.
Как сообщает «Коммерсант – Воронеж», в Тамбовской области доля просрочки по розничным кредитам выросла в июле текущего года по сравнению с июлем 2020-го на 0,3 процентных пункта до 4,8% от общего объема обязательств жителей перед банками. В Липецкой области увеличение составило 0,2 процентных пункта, до 5,1%. В Орловской области — 0,1процентный пункт, до 4,3%.
В то же время, в июле 2021 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года доля просрочки по ипотечным кредитам во всех регионах Черноземья сократилась. Наиболее заметное снижение было зафиксировано в Воронежской области — на 0,3 процентных пункта, до 1% от общей суммы долгов. В Белгородской области снижение составило 0,2 процентных пункта, до 0,4%, а в Липецкой области — 0,2 процентных пункта, до 0,5%.
2 504
Гость123
Сергей 13