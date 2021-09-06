В Липецке обсудили «5 шагов к развитию города»

"Болевые" точки, которые мешают Липецку развиваться динамичнее стали главной темой доклада депутата Областного Совета Андрея Трофименкова. В Липецком техническом госуниверситете его обсудили представители экспертного сообщества. Пути решения вместе намечали представители исполнительной власти, крупных городских предприятий, научного сообщества и депутаты.

В качестве экспертов в мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко, Глава города Липецка Евгения Уваркина, депутат Облсовета и первый проректор ЛГТУ Анатолий Погодаев.В числе главных тем обсуждения - точечная застройка, недостаточное благоустройство внутриквартальных территорий, неудовлетворительное состояние ливневой канализации, высокий уровень износа коммунальных сетей.В перечне первоочередных действий, по мнению Андрея Трофименкова, синхронизация планов развития Липецка с крупными предприятиями и НЛМК, который вкладывает значительные средства в развитие города и области. Участники встречи сошлись во мнении, что при проработке городских программ может быть полнее задействован и экспертный потенциал металлургов.Шаг второй - разграничение ответственности за благоустройство территорий между муниципалитетом, бизнесом и гражданами. Третий - выравнивание уровня благоустройства во всех районах города, чтобы постепенно системные изменения начали происходить в каждом дворе. Четвертый приоритет – экологические инициативы. Пятый – цифровизация и создание удобных для горожан сервисов.Евгения Уваркина пояснила, что считает инициированную Андреем Трофименковым дискуссию крайне важной.«У каждого из участников обсуждения есть собственное видение и понимание проблематики. Совместная работа над планами развития Липецка, безусловно, даст синергетический эффект, - пояснила глава Липецка. - Сейчас мы проводим корректировку генплана города. Не только на уровне документов. По сути проектной организации заказана информационная система. Она позволит, например, оценить обеспеченность территорий соцобъектами в соотношении с количеством людей, живущих в конкретном районе. Также можно будет посмотреть планы по развитию или застройке городских пространств с обозначением этажности. Это лишь небольшая часть возможностей системы, которая создается сегодня. Ей будут пользоваться специалисты администрации города, и горожане».Актуальность внедрения цифровых технологий в государственное и муниципальное управление отметил и Михаил Тарасенко.«Мы неоднократно убедились в том, что современные технологии могут приносить людям много пользы в их повседневной жизни. – сказал Михаил Тарасенко. – Если раньше, чтобы оформить, например, пособие по безработице гражданину нужно было собирать до 29 разных документов, то сейчас заявку можно подать дистанционно, ну а профильные ведомства сами соберут нужные сведения в электронном виде. Подобные практики необходимо смелее внедрять во все сферы городской жизни, где они могут работать на благо людей».Также депутат Госдумы подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей и уровней власти для достижения значительных результатов. Так в этом году в Липецке отремонтировали 15 ливневок. Еще по 17 адресам вопрос с водоотведением в стадии решения. При этом более двухсот километров городских дорог ливневками не оборудованы вообще. Чтобы решить проблему глобально, необходимо федеральное финансирование. Аналогичная ситуация с ремонтом коммунальных сетей.«Городские власти сейчас достаточно четко работают над обобщением и систематизацией имеющихся проблем, ищут новые варианты решений. Одно из них – более активное участие в федеральных программах. В этом смысле у нас есть обширное поле для совместной работы», - пояснил Михаил Тарасенко.Андрей Трофименков рассказал, что для жителей Липецка важны и более локальные проекты. До 90% всех обращений к депутату касаются благоустройства дворов. Сегодня эти работы проводятся по трем городским программам "Депутатский миллион", "Инициативное бюджетирование" и "Липецкий дворик". Трофименков считает важным синхронизировать их действие, чтобы дворы благоустраивались комплексно.«Городскими властями многое сделано для благоустройства крупных общественных пространств, парков. Сегодня приходит время сместить акценты на внутриквартальные и придомовые территории, - пояснил Андрей Трофименков. – Это очень важно, поскольку люди, возвращаясь из центра домой, видят не слишком опрятную дворовую площадку и у них возникают более высокие требования к ее состоянию. Глобальная задача - сделать Липецк современным городом, в котором будет комфортно каждому жителю и гостю».