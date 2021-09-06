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Осквернившие памятник Олегу Пешкову подростки приговорены к ограничению свободы

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#памятник #Олег Пешков
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Осквернившие памятник Олегу Пешкову подростки приговорены к ограничению свободы

Подростки устроили хулиганскую выходку в июне этого года

Суд Арсеньева Приморского края вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в иных общественных местах, совершенное группой лиц).

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в судебном заседании установлено, что ранним утром 14 июня 2021 года двое девочек 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России летчику Олегу Пешкову по улице  Калининская в городе Арсеньеве и оборвали цветы на клумбе рядом с ним.

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления суд назначил каждой из них наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

О происшествии у памятника сообщила жительница Арсеньева. Выходка подростков попала на камеру наблюдения. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуратуры. Оказалось, что проделки девочек были сняты на видео.

Как сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», «Под покровом ночи школьницы сначала справили естественную нужду на мемориале, а после вырвали цветы и раскидали их по скверу». Соответствующее видео размещено на сайте издания.

Летчик Липецкого авиацентра Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Самолет Су-24, который пилотировали он и штурман Константин Мурахтин был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались но были обстреляны с земли. Олег Пешков погиб. Похоронили летчика в Липецке 2 декабря 2015 года.

Указом президента России Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Почётное наименование «Герой России Олег Пешков» присвоено самолёту Липецкого авиацентра Су-34.  Также его именем названа новая школа в 29 микрорайоне Липецка.

Фото - instagram.com/arstown_online



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#памятник #Олег Пешков
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Комментарии (6)

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Патриот

5 минут назад
Тут не все так просто, "Мне лично этот Пешков глубоко параллелен" И это дает право справлять естественную нужду у памятника? Этот мир обречён...
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штабс-капитан Овечкин

7 минут назад
Больные, что ли?
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Да

20 минут назад
Побольше проводите пивных и прочих рок-фестивалей , с разлагающим действом на психику детей и подростков , еще и не то увидите , наши сладенькие чиновнички и депутатишки .
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Тут не все так просто

28 минут назад
Если бы они осквернили памятник ,ну скажем Ленину или М.Горькому ,то думаю отделались бы штрафом. Но здесь накануне выхода в прокат фильма про "подвиг " этого летчика судебная машина раскатала пацанов по полной. Мне лично этот Пешков глубоко параллелен , геройский поступок защищать свою Родину ,а не миллионы Газпрома ,да еще и за хорошее бабло.
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Гостья1

43 минуты назад
Правильно,что так наказали.Они понимали что делали и это их не остановило.
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гость

52 минуты назад
Новость из параллельной вселенной...хоть где -то люди получили по заслугам
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