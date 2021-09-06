Осквернившие памятник Олегу Пешкову подростки приговорены к ограничению свободы

Подростки устроили хулиганскую выходку в июне этого года

Суд Арсеньева Приморского края вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в иных общественных местах, совершенное группой лиц).Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в судебном заседании установлено, что ранним утром 14 июня 2021 года двое девочек 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России летчику Олегу Пешкову по улице Калининская в городе Арсеньеве и оборвали цветы на клумбе рядом с ним.Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления суд назначил каждой из них наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

О происшествии у памятника сообщила жительница Арсеньева. Выходка подростков попала на камеру наблюдения. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуратуры. Оказалось, что проделки девочек были сняты на видео.

Как сообщала «Комсомольская правда – Владивосток» , «Под покровом ночи школьницы сначала справили естественную нужду на мемориале, а после вырвали цветы и раскидали их по скверу». Соответствующее видео размещено на сайте издания.

Летчик Липецкого авиацентра Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Самолет Су-24, который пилотировали он и штурман Константин Мурахтин был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались но были обстреляны с земли. Олег Пешков погиб. Похоронили летчика в Липецке 2 декабря 2015 года.

Указом президента России Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Почётное наименование «Герой России Олег Пешков» присвоено самолёту Липецкого авиацентра Су-34. Также его именем названа новая школа в 29 микрорайоне Липецка.

Фото - instagram.com/arstown_online

