Культура

51 минуту назад

Празднование 875-летия Ельца завершил салют

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#салют #Елец
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Празднование 875-летия Ельца завершил салют

Город гулял три дня.

В Ельце завершилось празднование 875-летия города, которое продолжалось три дня - с 3 по 5 сентября.

Сегодня на площади Ленина состоялся концерт «Хора Турецкого», а в финале праздника на площади Победы и набережной реки быстрая Сосна – праздничный фейерверк.

Финал празднования 875-летия Ельца глазами пользователей соцсетей - в нашем обзоре.













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#салют #Елец
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