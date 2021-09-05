Происшествия

25 минут назад

В пожаре на улице Семашко пострадал один человек

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#пожар
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В пожаре на улице Семашко пострадал один человек

Сегодня вечером в Липецке вспыхнул пожар в многоквартирном доме.

Сегодня вечером во втором подъезде дома №7 на улице Семашко в Липецке загорелась квартира.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в настоящее время пожар уже ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, погибших нет.

Фото -  instagram.com/ledidiana88
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#пожар
1

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