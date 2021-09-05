Происшествия
25 минут назад
В пожаре на улице Семашко пострадал один человек
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Сегодня вечером в Липецке вспыхнул пожар в многоквартирном доме.
Сегодня вечером во втором подъезде дома №7 на улице Семашко в Липецке загорелась квартира.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в настоящее время пожар уже ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, погибших нет.
Фото - instagram.com/ledidiana88
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в настоящее время пожар уже ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, погибших нет.
Фото - instagram.com/ledidiana88
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