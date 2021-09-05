В жилом доме в Липецке вспыхнул пожар

Обошлось без пострадавших.

4 сентября в 00:44 в Липецке на улице Лесопарковой вспыхнул одноэтажный жилой дом из шлакоблока. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на пожар выезжали два пожарных отделения.



Огнём была повреждена наружная отделка дома на площади два квадратных метра и уничтожена мебель. Дом удалось спасти. При пожаре никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.



Ещё один дом горел 4 сентября в 3:48 в селе Поддубовка Усманского района. Нежилой деревянный дом сгорел полностью. На происшествие выезжало одно пожарное отделение.



В селе Денисово Измалковского района вчера горела надворная постройка. Огнём повреждена внутренняя отделка и кровля на площади 8 квадратных метров. На происшествие выезжали два пожарных отделения.