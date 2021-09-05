Происшествия

49 минут назад

В Липецке сгорел «Форд», в Ельце - «ВАЗ»

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#пожар #автомобиль
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В Липецке сгорел «Форд», в Ельце - «ВАЗ»

В обоих случаях подозревают поджог.

Вчера в 17:17 в Липецке напротив дома №101 на улице Первомайской в Липецке загорелся автомобиль «Форд Фокус». Подозревают поджог.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены салон и элементы кузова автомобиля. На возгорание автомобиля на улице Первомайской выезжало одно отделение шестой пожарно-спасательной части.

Ещё один автомобиль горел накануне в Ельце. 4 сентября в 11:30 в Ельце напротив дома №36 в переулке Детский вспыхнул «ВАЗ-2108». Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегат машины.

На возгорание «ВАЗа» в Ельце выезжало одно отделение 10-й пожарно-спасательной части. По предварительной версии, причиной происшествия также стал поджог.
258
#пожар #автомобиль
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