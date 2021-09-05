В Липецке сгорел «Форд», в Ельце - «ВАЗ»

В обоих случаях подозревают поджог.

Вчера в 17:17 в Липецке напротив дома №101 на улице Первомайской в Липецке загорелся автомобиль «Форд Фокус». Подозревают поджог.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены салон и элементы кузова автомобиля. На возгорание автомобиля на улице Первомайской выезжало одно отделение шестой пожарно-спасательной части.



Ещё один автомобиль горел накануне в Ельце. 4 сентября в 11:30 в Ельце напротив дома №36 в переулке Детский вспыхнул «ВАЗ-2108». Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегат машины.



На возгорание «ВАЗа» в Ельце выезжало одно отделение 10-й пожарно-спасательной части. По предварительной версии, причиной происшествия также стал поджог.