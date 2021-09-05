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24 минуты назад
Потерпевший крушение Ми-8 подняли на поверхность Курильского озера
Сотрудники МЧС и военные специалисты подняли к поверхности Курильского озера вертолет Ми-8, потерпевший крушение 12 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Утром 12 августа на Курильском озере при заходе на посадку в условиях густого тумана потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь человек сумели выплыть и были спасены через несколько минут. Позднее с помощью глубоководных аппаратов Минобороны и водолазов МЧС были подняты тела восьми погибших. Вертолет опустился на глубину около 110 метров.
Вокруг места крушения вставлены боновые заграждения, с собой у спасателей сорбент на случай розлива топлива. 16 августа спасатели начали операцию по подъему тел трех туристов, которые остались в Ми-8 и погрузились с ним на дно Курильского озера. Также из вертолета планируют изъять черный ящик.
Утром 12 августа на Курильском озере при заходе на посадку в условиях густого тумана потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь человек сумели выплыть и были спасены через несколько минут. Позднее с помощью глубоководных аппаратов Минобороны и водолазов МЧС были подняты тела восьми погибших. Вертолет опустился на глубину около 110 метров.
Вокруг места крушения вставлены боновые заграждения, с собой у спасателей сорбент на случай розлива топлива. 16 августа спасатели начали операцию по подъему тел трех туристов, которые остались в Ми-8 и погрузились с ним на дно Курильского озера. Также из вертолета планируют изъять черный ящик.