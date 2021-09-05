Светлана Хоркина приехала на закладку первого камня физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце

Первый камень физкультурно-оздоровительного комплекса заложили в Ельце на улице Героев.









Мне очень приятно, что сегодня я участвую в таком очень важном моменте — это закладка камня на месте храма спорта, - отметила в своёём выступлении Светлана Хоркина. - Я успела заехать в ваш университет — он потрясающий. У вас шикарно красивый город, такая церковь красивая и она не одна. И конечно я не могла проехать мимо секции спортивной гимнастики: потрясающие дети, но один тренер работает. Я очень надеюсь, что в этом будущем храме спорта появятся те, кто продолжит победные традиции вашего города и, конечно, дополнит олимпийский небосклон новыми именами, и это будут представители Липецкой области города Ельца . От всей души этого желаю. Я постараюсь попробовать проконтролировать строительство и обязательно жду приглашение на открытие храма спорта в вашем городе.



Фото - скриншот с видео



Мне очень приятно, что сегодня я участвую в таком очень важном моменте — это закладка камня на месте храма спорта, - отметила в своёём выступлении Светлана Хоркина. - Я успела заехать в ваш университет — он потрясающий. У вас шикарно красивый город, такая церковь красивая и она не одна. И конечно я не могла проехать мимо секции спортивной гимнастики: потрясающие дети, но один тренер работает. Я очень надеюсь, что в этом будущем храме спорта появятся те, кто продолжит победные традиции вашего города и, конечно, дополнит олимпийский небосклон новыми именами, и это будут представители Липецкой области города Ельца . От всей души этого желаю. Я постараюсь попробовать проконтролировать строительство и обязательно жду приглашение на открытие храма спорта в вашем городе.Фото - скриншот с видео instagram.com/evgeny_borovskih

В Ельце в честь 875-летия города сегодня заложили камень на месте будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.- На такое торжественное событие к нам приехала российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, - сообщил на свое странице в Инстаграм глава Ельца Евгений Боровских.