Общество

5 минут назад

Светлана Хоркина приехала на закладку первого камня физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце

8
#Елец #строительство
Светлана Хоркина приехала на закладку первого камня физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце

Первый камень физкультурно-оздоровительного комплекса заложили в Ельце на улице Героев.

В Ельце в честь 875-летия города сегодня заложили камень на месте будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.

- На такое торжественное событие к нам приехала российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, - сообщил на свое странице в Инстаграм глава Ельца Евгений Боровских. 

ECA6D3CB-BF31-4384-B22B-C5573AFD43C1.jpeg

Мне очень приятно, что сегодня я участвую в таком очень важном моменте — это закладка камня на месте храма спорта, - отметила в своёём выступлении Светлана Хоркина. - Я успела заехать в ваш университет — он потрясающий. У вас шикарно красивый город, такая церковь красивая и она не одна. И конечно я не могла проехать мимо секции спортивной гимнастики: потрясающие дети, но один тренер работает. Я очень надеюсь, что в этом будущем храме спорта появятся те, кто продолжит победные традиции вашего города и, конечно, дополнит олимпийский небосклон новыми именами, и это будут представители Липецкой области города Ельца . От всей души этого желаю. Я постараюсь попробовать проконтролировать строительство и обязательно жду приглашение на открытие храма спорта в вашем городе.

Фото - скриншот с видео instagram.com/evgeny_borovskih

8
#Елец #строительство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Три дрона с шоу в Ельце улетели в неизвестном направлении
#Елец #дрон #квадрокоптер
11
Три дрона с шоу в Ельце улетели в неизвестном направлении

сегодня, 12:31

Общество
Липчане пошли по грибы
#грибы #тихая охота
22
Липчане пошли по грибы

сегодня, 12:08

Общество
Завтра липчан ждёт большое отключение холодной воды
#ЖКХ #ЛГЭК
15
Завтра липчан ждёт большое отключение холодной воды

сегодня, 09:26

Общество
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду
#отключение воды
6
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду

вчера, 18:41

Общество
Энергетики устраняют аварию в центре Липецка
#авария #ЛГЭК
20
Энергетики устраняют аварию в центре Липецка

вчера, 13:41

Общество
Менее 200 жителей Липецкой области заболело новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки
#коронавирус #статистика
55
Менее 200 жителей Липецкой области заболело новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки

вчера, 11:01

Общество