«Это было феерично»: 875-летие Ельца глазами пользователей соцсетей

Грандиозный праздник в Ельце всё ещё продолжается: впереди выступление «Хора Турецкого».

В Ельце продолжается празднование 875-летия города. Как рассказал глава города Евгений Боровских на своей странице в Инстаграм, накануне уже прошли чемпионат по дзюдо, первенство по гиревому спорту, ярмарка, выставка фотографий Дмитрия Зверева, фестиваль «Играй, гармонь елецкая!», выступления солистов московских музыкальных театров, ансамбля «Воронежские девчата», кавер-группы «Комиксы», шоу барабанщиков. Отдельный блок в программе Дня города посвятили 100-летию фабрики народно-художественных промыслов «Елецкие кружева». К празднику фабрика сделала подарок городу – герб из елецкого кружева ручной работы, который теперь передан в краеведческий музей. Особенным сюрпризом также стало шоу квадрокоптеров, которое впервые прошло в Липецкой области. В небе были показаны 9 фигур.Сегодня в Ельце состоялись полумарафон, торжественное открытие парка Железнодорожников. Обо всех этих событиях в соцсетях активно рассказывают ельчане и гости города. 875-летие Ельца глазами пользователей соцсетей - в нашем обзоре.