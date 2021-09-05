Культура

43 минуты назад

«Это было феерично»: 875-летие Ельца глазами пользователей соцсетей

9 246
#Елец #День города
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«Это было феерично»: 875-летие Ельца глазами пользователей соцсетей

Грандиозный праздник в Ельце всё ещё продолжается: впереди выступление «Хора Турецкого».

В Ельце продолжается празднование 875-летия города. Как рассказал глава города Евгений Боровских на своей странице в Инстаграм, накануне уже прошли чемпионат по дзюдо, первенство по гиревому спорту, ярмарка, выставка фотографий Дмитрия Зверева, фестиваль «Играй, гармонь елецкая!», выступления солистов московских музыкальных театров, ансамбля «Воронежские девчата», кавер-группы «Комиксы», шоу барабанщиков. Отдельный блок в программе Дня города посвятили 100-летию фабрики народно-художественных промыслов «Елецкие кружева». К празднику фабрика сделала подарок городу – герб из елецкого кружева ручной работы, который теперь передан в краеведческий музей. Особенным сюрпризом также стало шоу квадрокоптеров, которое впервые прошло в Липецкой области. В небе были показаны 9 фигур.

Сегодня в Ельце состоялись полумарафон, торжественное открытие парка Железнодорожников. Обо всех этих событиях в соцсетях активно рассказывают ельчане и гости города. 875-летие Ельца глазами пользователей соцсетей - в нашем обзоре.
































9 246
#Елец #День города
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Комментарии (9)

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Бомж Валера

4 минуты назад
Пока праздновали,, дроны у меня. Я на них на Луну полечу с целью развития кругозора...
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Для

6 минут назад
., судя по твоему комментарию, ты недалёкого ума...Зачем-то стариков приплёл(а)...Причём здесь возраст? Все зависит от человека...Да, кстати, по теме , молодцы организаторы, все было очень замечательно!!!
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Пока праздновали,

14 минут назад
кто-то 3 дрона умыкнул
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Кукун

16 минут назад
феерииичнооо, тьфу ну и словцо.
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Коронавирус

18 минут назад
Коммунист, ельчане - нормальные ребята! Я их на день города не трогал. А вот липецкие выборы посещу обязательно - каждый избирательный участок...
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.

21 минуту назад
ельчанка, не обращайте внимание,тут гадят одни и те же провокаторы пожилые Они хотят нас в свое болото старческое ,где негатив ,осуждение других и зло
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Молодой

23 минуты назад
Круто ,красиво ! Молодцы,область расцветает ! Раньше хотели переехать а теперь не хотим,становится,уютно,современно,стильно
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Коммунист

27 минут назад
Ждём повышения числа инфецированных Ковид-19
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ельчанка

33 минуты назад
Все было красиво и со вкусом!Теперь главное,чтоб комментаторы все не обгадили....
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