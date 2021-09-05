Происшествия

31 минуту назад

В Липецке столкнулись «Киа Стингер» и «Лада Приора»: ищут свидетелей

2 336
#ДТП
1
В Липецке столкнулись «Киа Стингер» и «Лада Приора»: ищут свидетелей

Пострадали два человека.

В Липецке ищут свидетелей ДТП, которое произошло 2 сентября в 20:40. В районе площади Металлургов и улицы Лазарева столкнулись автомобили «Киа Стингер» и «Лада Приора».

EB3A0766-A4D9-49F1-A4E6-62FBC1E836B0.jpeg+2021-09-05-15.00.02.jpg

195C5A48-4878-4C97-AC93-74F2219BA94E.jpeg+2021-09-05-15.00.02.jpg

F1AD6615-6369-4DAA-B007-05E61B6B8A46.jpeg+2021-09-05-15.00.02.jpg

- Пострадали два человека: девушка и парень, - сообщают в соцсетях. - Просим неравнодушных: очевидцев, тех, у кого есть видеофиксация момента аварии, отозваться.

8BA19061-E2E1-4277-93A5-586394A68EA7.jpeg+2021-09-05-15.00.02.jpg


2 336
#ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Крик души

5 минут назад
Понакупят китайских автомобилей,потом свидетелей ищут!
ответить

Тракторист с Тербунов

16 минут назад
Елецкие дроны все видели
ответить

Еще в рубрике

ДТП на проспекте Победы в Липецке попало на запись камеры видеонаблюдения
#ДТП
1
ДТП на проспекте Победы в Липецке попало на запись камеры видеонаблюдения

51 минуту назад

Происшествия
19-летняя девушка погибла под колёсами «Шевроле»
#ДТП
12
19-летняя девушка погибла под колёсами «Шевроле»

сегодня, 14:16

Происшествия
В Липецке насмерть сбили велосипедиста
#ДТП
16
В Липецке насмерть сбили велосипедиста

сегодня, 13:10

Происшествия
В аварии в Добровском районе пострадала 59-летняя женщина
#ДТП
7
В аварии в Добровском районе пострадала 59-летняя женщина

сегодня, 10:24

Происшествия
У парка Победы вскрыли автомобиль «Дэу Нексия»
#автомобиль #парк
20
У парка Победы вскрыли автомобиль «Дэу Нексия»

сегодня, 09:05

Происшествия
У пенсионерки украли свёрток с 355 000 рублей
#кража
18
У пенсионерки украли свёрток с 355 000 рублей

сегодня, 08:18

Происшествия