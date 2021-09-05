Происшествия
31 минуту назад
В Липецке столкнулись «Киа Стингер» и «Лада Приора»: ищут свидетелей
Пострадали два человека.
В Липецке ищут свидетелей ДТП, которое произошло 2 сентября в 20:40. В районе площади Металлургов и улицы Лазарева столкнулись автомобили «Киа Стингер» и «Лада Приора».
- Пострадали два человека: девушка и парень, - сообщают в соцсетях. - Просим неравнодушных: очевидцев, тех, у кого есть видеофиксация момента аварии, отозваться.
- Пострадали два человека: девушка и парень, - сообщают в соцсетях. - Просим неравнодушных: очевидцев, тех, у кого есть видеофиксация момента аварии, отозваться.
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