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сегодня, 14:27

Дебоширку сняли с рейса из Москвы в Анталью

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Женщина отказалась надеть маску

Одна из пассажирок устроила дебош в самолете, который должен был вылететь из Москвы в Анталью.

Пассажирка отказывалась надевать средства индивидуальной защиты, хамила и оскорбляла бортпроводников. Члены экипажа расценили ее действия как угрозу безопасности и доложили об этом командиру воздушного судна. В итоге агрессивную женщину пришлось забрать сотрудникам полиции, передает РИА ФАН.

Женщину пытались вывести стразу трое правоохранителей. При этом пассажирка сопротивлялась, не давая сдвинуть себя с места. В какой-то момент она даже попыталась ударить сотрудницу полиции. Все происходящее снимали на телефоны остальные пассажиры. Некоторые хлопали и выкрикивали: «Уходи». Кто-то из пассажиров даже предлагал свою помощь.полицейским.

В результате дебоширка была задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении ее составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.
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