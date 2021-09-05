В Липецкой области ночью похолодает до 0 градусов

Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области повысится атмосферное давление – будет преимущественно без осадков, продолжится вторжение холодного воздуха. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.



День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.