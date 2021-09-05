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сегодня, 12:46

Липчан предупреждают о заморозках

6 1720
#заморозки #штормовое предупреждение
3
Липчан предупреждают о заморозках

И советуют защитить плодовые деревья.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области, 5-6 сентября ночью и утром на территории Липецкой области ожижается опасное метеорологическое явление - заморозки на почве до 2 градусов мороза.

ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на соблюдение мер безопасности при заморозках: следует организовать дымление плодовых деревьев (образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха),  укрыть деревья защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.); для больших коммерческих насаждений нужно обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

6 1720
#заморозки #штормовое предупреждение
3

Комментарии (6)

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Какие заморозки?

14 минут назад
Бабье лето с четверга
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Николай Прокладкин

34 минуты назад
Главное, что бы было - сухо!
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КАК

45 минут назад
Надоела жара! Быстрее бы морозы и снег.Хоть бы в этом году морозы были -40.
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Максим К

сегодня, 13:01
Ну, наконец-то, заморозки! Ура-а-а!! Снега бы ещё и морозов - было бы ваще здорово!!! А то надоела эта уже жара!!!!!!
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Вы администрацию предупредили?

сегодня, 12:59
А у нас улицу ЗЕГЕЛЯ собираются озеленить. Да и другие улицы тоже.
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Гость

сегодня, 12:58
А как же ваши запреты на разведение костров на садовых участках??
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