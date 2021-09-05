Липчан предупреждают о заморозках

И советуют защитить плодовые деревья.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области, 5-6 сентября ночью и утром на территории Липецкой области ожижается опасное метеорологическое явление - заморозки на почве до 2 градусов мороза.



ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на соблюдение мер безопасности при заморозках: следует организовать дымление плодовых деревьев (образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха), укрыть деревья защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.); для больших коммерческих насаждений нужно обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.



