Общество

9 минут назад

Три дрона с шоу в Ельце улетели в неизвестном направлении

74
#Елец #дрон #квадрокоптер
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Три дрона с шоу в Ельце улетели в неизвестном направлении

Их просят вернуть.

Напомним, в эти выходные Елец празднует 875-летие, и вчера вечером над на площадью Победы и набережной реки Быстрая Сосна прошло  шоу квадрокоптеров, которые под музыку выстраивались в различные фигуры и символы.

Оказалось, три дрона с шоу улетели в неизвестном направлении. Теперь их просят вернуть.

- Три дрона снесло навигацией, и они куда-то делись, - сообщают устроители шоу. - Но они ничего не стоят без всей системы!

Дроны в Елец привезли из Санкт-Петербурга.

- Мы хотели бы, чтобы они вернулись в Елец и в следующем году, - отмечают организаторы. - Может, кто найдёт, поможет вернуть. Снести могло по всему берегу реки и ее окрестностям.
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#Елец #дрон #квадрокоптер
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