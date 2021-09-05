Общество
9 минут назад
Три дрона с шоу в Ельце улетели в неизвестном направлении
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Их просят вернуть.
Напомним, в эти выходные Елец празднует 875-летие, и вчера вечером над на площадью Победы и набережной реки Быстрая Сосна прошло шоу квадрокоптеров, которые под музыку выстраивались в различные фигуры и символы.
Оказалось, три дрона с шоу улетели в неизвестном направлении. Теперь их просят вернуть.
- Три дрона снесло навигацией, и они куда-то делись, - сообщают устроители шоу. - Но они ничего не стоят без всей системы!
Дроны в Елец привезли из Санкт-Петербурга.
- Мы хотели бы, чтобы они вернулись в Елец и в следующем году, - отмечают организаторы. - Может, кто найдёт, поможет вернуть. Снести могло по всему берегу реки и ее окрестностям.
Оказалось, три дрона с шоу улетели в неизвестном направлении. Теперь их просят вернуть.
- Три дрона снесло навигацией, и они куда-то делись, - сообщают устроители шоу. - Но они ничего не стоят без всей системы!
Дроны в Елец привезли из Санкт-Петербурга.
- Мы хотели бы, чтобы они вернулись в Елец и в следующем году, - отмечают организаторы. - Может, кто найдёт, поможет вернуть. Снести могло по всему берегу реки и ее окрестностям.
74