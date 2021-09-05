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35 минут назад
Уголовное дело возбудили после массовой драки футбольных фанатов в Твери
В ходе драки пострадал один человек
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Тверской области.
По предварительной информации, несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита". На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но участники происшествия скрылись. Полицейские устанавливают всех участников потасовки, предположительно, их было около 30.
«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет»,— сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург.
Матч тверских футболистов на домашнем поле с петербургским "Зенитом-2" завершился ничьей со счетом 2:2.
По предварительной информации, несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита". На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но участники происшествия скрылись. Полицейские устанавливают всех участников потасовки, предположительно, их было около 30.
«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет»,— сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург.
Матч тверских футболистов на домашнем поле с петербургским "Зенитом-2" завершился ничьей со счетом 2:2.