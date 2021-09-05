Происшествия

40 минут назад

В аварии в Добровском районе пострадала 59-летняя женщина

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#ДТП
В аварии в Добровском районе пострадала 59-летняя женщина

Столкнулись «Хёндай» и «Шкода».

Вчера в 12:00 на 15-м километре дороги Доброе-Мичуринск произошло ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Хёндай-Гретта» не уступил дорогу имеющему преимущества в движении автомобилю «Шкода-Октавия», за рулём которого был 53-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка «Хёндая». Женщину доставили в районную больницу села Доброе с сочетанной тупой травмой живота и зарытой черепно-мозговой травмой.
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#ДТП

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