Завтра липчан ждёт большое отключение холодной воды

В том числе воды не будет по ряду адресов в центре города.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, 6 сентября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на изношенных электрических сетях с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача электроэнергии потребителям в частном секторе на улицах Пожарского, Лавочкина и Минина.



Кроме того, завтра, 6 сентября из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача горячей воды потребителям по адресам: ул. Исполкомовская, 5; 8; ул. Ударников, 10а, 12а, 13; 13а; 21; 22; 24; 5; 8; 8а; 9; 8/1; 8/2; 8/3; ул. Ново-Весовая, 18; 19; 20; 21; 22; ул. Детская,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9; ул. Юношеская, 23; 23а; 19; 18; 16; 14; 21; 11; 10а; ул. Ударников, 8/1; 8/2; 8/3; 8; 10; 10а; 12а; 9; 5; ул. Геологическая, 2, 2а, 4, 7; ул. Металлистов, 4; 4а;4б; 4в; 4г; пер. Рудный, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Ангарская, 11; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 5; 7; 9; 23а; ул. Прудная, 2.



Но больше всего адресов, по которым 6 сентября компания ЛГЭК временно отключит холодную воду. С 9:00 воды не будет у потребителей на улице Барашева, 5, 7 ул. Советская, 27, 29, 31, 69 ул. Пушкина, 4, 7, 7а, 13, 13а, 15, 14 ул. Первомайская, 38, 40, 64, 66, 65, 78, 99, 101, 77в, 79, 81, 83, 85 ул. Октябрьская, 70, 71, 72, 73, 74, 67, 80а, 87, 89, 90, 88а ул. Коммунальная,3. Это отключение связано с с ремонтными работами на улице Пушкина по заявке Фонда капитального ремонта.



Завтра с 9:00 до 20:00 из-за проведения ремонтных работ на улице Новокарьерная по заявке частного лица без холодной воды останутся жильцы ул. Тельмана, 88 ул. Гагарина, 28, 30, 26, ул. Вавилова, 2, 4, 12, 21; ул. Шевченко, 1, 4, 5, 7, 14, 20, 22, 24; ул. Новокарьерная, 18, 21, 58; ул. Урицкого, 63; ул. 4-я Пятилетка, 1; частный сектор: ул. Гранитная, ул. Железнодорожная, ул. Кротевича, ул. Урицкого, ул. Новокарьерная, ул. Шевченко, ул. Вавилова, ул. Тельмана, пр. Шишкина, ул. Щорса, пр. Лузана, ул. Чайковского, ул. 4-я Пятилетка.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на трубопроводе диаметром 100 миллиметров на улице Ильича отключение холодной воды будет по адресам: ул. Ильича, 31; частный сектор: ул. Ильича, ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Воронежская, ул. 2 ая Воронежская, ул. Красина, ул. Седова, ул. Волгоградская, ул. Ильича, 31.



С 10:00 до 20:00 для замены запорной арматуры диаметром 300 миллиметров буз воды останутся ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Медицинская, ул. Рудничная, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Техническая, ул. Базарная, ул. Юношеская, ул. Металлистов, ул. Почтовая, ул. Геологическая, ул. Монтажников, ул. Детская, пер. Рудный, пер. Клеверный, пер. Чистый, пер. Дружный, пер. Ландшафтный, пер. Бытовой, пер. Технологический, ул. Шахматная, ул. Автодорожная, ул. Маргелова, ул. Взлетная, ул. Романовская, пер. Лирический, ул. Коттеджная, пер. Туманный, ул. Ангарская, ул. Ново Весовая, ул. Прудная, кот. « Липецкие узоры » ЦТП «Детская»



С10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе диаметром 100 миллиметров на ул. Задорожная не будет холодной воды в частном секторе ул. Задорожная, ул. Шахтерская, ул. Одоевского.

Также воду отключат на ул. Ковалева, 130а, вл.130, вл.132, вл.132а, миллиметров.



Во всех случаях подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, а после окончания работ возможно повышение мутности холодной воды.

