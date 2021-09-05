У парка Победы вскрыли автомобиль «Дэу Нексия»

Хозяйки автомобиля не было всего 5-10 минут.

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Вчера около 17.20-17.30 у парка Победы вскрыли автомобиль «ДэуНексия».



- Из машины ничего взять не успели, - рассказала GOROD48 хозяйка автомобиля Кристина Страхова. - Но вскрытие произошло буквально за 5-10 минут: в парке в этот момент не было света и мы сразу вернулись назад. Когда отходили от машины, никого возле неё не было, только машины вокруг стояли. Когда возвращались к автомобилю, из прохожих тоже никого вокруг не заметили. Подошли спокойно открывать машину, смотрим, а она уже открыта. Сразу начали проверять, все на месте. Но поскольку ничего украсть не успели, заявление в полицию мы писать не стали. Но всё равно хочется всех предупредить, чтобы были аккуратнее!