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У пенсионерки украли свёрток с 355 000 рублей

5 682
#кража
1
У пенсионерки украли свёрток с 355 000 рублей

Деньги женщина хранила под комодом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, у 79-летней жительницы села Вторые Тербуны украли из дома свёрток, в котором были 355 тысяч рублей.

Эти события разворачивались ещё 19 июля. В полицию с заявлением обратилась 79-летняя пенсионерка, которая сообщила, что днём у дома потерпевшая встретила трёх неизвестных ранее женщин. Пока две женщины отвлекали пенсионерку, третья незаметно проникла в дом. Перевернув вверх дном комод, она ничего ценного не обнаружила, однако заглянув под него, злоумышленница увидела свёрток с большой суммой денег, после чего быстро покинула дом.

Злоумышленница - 52-летняя липчанка была задержана сотрудниками уголовного розыска, а деньги изъяты и возвращены потерпевшей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
5 682
#кража
1

Комментарии (5)

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Пенсионер

32 минуты назад
Не хочу при жизни я копить на похороны купил себе плазменный телевизор а жене стиральную машину.Зато похоронных у нас теперь нет.
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777

34 минуты назад
Работаю как папа карло а максимальная сумма когда либо на моей карте 130 тыс.
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Нет

36 минут назад
Это бедные цыгане.
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Qwerty

49 минут назад
Цыганва???
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Житель Липецка

52 минуты назад
Богатая пенсионерка.
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