У пенсионерки украли свёрток с 355 000 рублей

Деньги женщина хранила под комодом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, у 79-летней жительницы села Вторые Тербуны украли из дома свёрток, в котором были 355 тысяч рублей.



Эти события разворачивались ещё 19 июля. В полицию с заявлением обратилась 79-летняя пенсионерка, которая сообщила, что днём у дома потерпевшая встретила трёх неизвестных ранее женщин. Пока две женщины отвлекали пенсионерку, третья незаметно проникла в дом. Перевернув вверх дном комод, она ничего ценного не обнаружила, однако заглянув под него, злоумышленница увидела свёрток с большой суммой денег, после чего быстро покинула дом.



Злоумышленница - 52-летняя липчанка была задержана сотрудниками уголовного розыска, а деньги изъяты и возвращены потерпевшей.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.