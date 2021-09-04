В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу уходящего циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что на 7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.



День 5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.

