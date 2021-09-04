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17 человек погибли при стрельбе в Кабуле

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По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана" (террористическая организация запрещена в России), сообщает РИА Новости.

Представитель талибов и очевидцы заявили, что боевики канонадой отмечали захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.

Стрельба также велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Местные жители сначала подумали, что начались бои.

Тогда же турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что контроль над провинцией Панджшер перешел к представителям движения.
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