Неделя 48
сегодня, 08:00
Что там синоптики сморозили еще?
Итоги недели.
В среду у школьников была «черная среда» - начался новый учебный год. А накануне Дня знаний GOROD48 спросил у липчан: «Чему бы они хотели научиться?» Оказывается, много чему: любви, умению говорить и слышать других, танцам, шитью, вождению автомобиля и даже отдыху.
А вот у некоторых учащихся альтернативы нет. Речь о тех, кто получает образование, находясь в местах лишения свободы. «Более 2000 учеников сядут за парты школ и ПТУ в исправительных колониях региона». В таких учебных заведениях научат не только писать жи/ши через и, но двум десяткам профессий.
«Xoдишь, xoдишь в шкoлy, a пoтoм бaц! Вторая смена!» © «Большая перемена»
А еще в Липецке, как в старом добром советском кино, есть вечерние школы. В одной из них побывал наш корреспондент. Как там? Есть ли среди учителей свои несторы петровичи,а среди учеников - леденевы и ганжи? О чем мечтают великовозрастные школяры? Как они совмещают работу, семью и учебу? Как в такой школе поддерживают дисциплину? Об этом – в публикации «Вечер знаний».
Но 1 сентября – прежде всего детский День знаний. В этом году учебный год в регионе начался для 126 тысяч детей, в том числе для 13 140 первоклассников. В школы Липецка пошли более 60 тысяч детей, в первый раз – 6571 человек. «В Липецке дети пошли в первый «З» класс» – самой богатой на первоклассников в Липецке оказалась школа № 60. А в следующем году тут могут пойти в первый «Й» или «К».
В спальном юго-западном районе города стало на одно среднее образовательное учреждение больше. «В Липецке открылась новая школа». В ней – пять первых классов. В школу «Global» на улице Минской в первый класс привела своего шестого, самого младшего ребенка, мэр Евгения Уваркина.
Типовой проект объекта не без пожеланий главы города был переосмыслен. Школа эта полилингвальная: здесь будут не только изучать иностранные языки, но и получать знания на них по основным предметам.
Новая школа появилась и в области: двери для учеников распахнула новая школа в селе Пятницкое Измалковского района (см. «Сельским ребятам подарили к 1 сентября современную школу»).
Но порой даже в городе путь к знаниям лежит через щебень. Так, накануне Дня знаний мэр Липецка осмотрела подходы к введенной в прошлом году в эксплуатацию школе на Манеже. Из-за реконструкции улицы 50 лет НЛМК пройти к общеобразовательному учреждению непросто. Заказчик работ и подрядчик пообещал, что «Дорогу к школе сделают к 1 сентября». Мы проверили и выяснили, что родители учеников остались недовольными сделанными подходами. Однако директор учебного учреждения уверен: «Для основной части детей дорога в школу безопасна».
А еще в День знаний «1 сентября в липецкой гимназии №1 проводили на пенсию директора», знаменитого Виктора Цопу. Кто займет его место, пока не известно.
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
В новом учебном году «В Липецкой области заработал первый медицинский факультет». В ЕГУ им. И.А. Бунина открыли факультет «Лечебное дело» для пока первых десяти студентов платной основе. ЕГУ им. И.А. Бунина заключило договор с Саратовской медицинской академией на преподавание специальных дисциплин будущим врачам. Также обучать будущих медиков будут липецкие и елецкие врачи, имеющие научные степени. Выпускники приобретут профессию врача-лечебника. Потом в ординатуре они смогут выбрать узкую специализацию.
В следующем году в елецком университете собираются открыть обучение на платной основе по специальностям «Педиатрия» и «Фармация».
Тем временем в области «Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками»: в Ельце разрешили отпраздновать День города. Но запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 30 сентября из-за никак не спадающей третьей волны ковида.
Дела на самом деле плохи. Так, в понедельник мы сообщили, что «За сутки в Липецкой области выявлены 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли». А вот вчерашние данные: 196 человек заболели, 10 умерли. Таким образом, официально с начала недели в регионе заболели ковидом более тысячи липчан, 55 человек от этой инфекции скончались. С начала пандемии, кстати, «Более 2 300 липецких детей переболели COVID-19». Так что это миф – невосприимчивые к коронавирусу школьники.
На этой неделе в Липецкстате подвели демографические показатели первых семи месяцев этого года. Они крайне неутешительны. «Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%» по сравнению с январем-июлем прошлого года. С января по июль этого года в регионе умерло на 7348 человек больше, чем родилось.
В архиве Липецкстата можно найти демографические данные допандемийных лет. Так вот, обычная средняя месячная смертность для нашего региона составляла ранее порядка 1400 человек. В 2020-м году этот показатель вырос до 1481 человека в месяц, в этом – до 1784 человек.
Рождаемость, кстати, с 2018 года только падала. Так, если в первые семь месяцев 2018 года в Липецкой области на свет появился 6321 малыш, то в 2019-м – 5842 новорожденных, в 2020-м – 5369 детей, в этом году в январе-июле – 5145 младенцев.
В итоге «Статус города-полумиллионника Липецк может потерять к концу года», ведь на естественной убыли населения сказывается еще и миграционный отток. Да-да, если несколько лет назад наш регион был привлекателен для переселенцев, то в настоящее время от нас больше уезжают, чем приезжают. Так, в январе-мае – другими сведениями Росстат пока не располагает – из Липецкой области выехало на 965 человек больше, чем к нам приехало. А вот в соседнюю Воронежскую область за это же время приехало на 1349 человек больше, чем ее покинуло.
Но, возможно, данные о населении региона будут подкорректированы в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября. В Липецкстате, кстати, «Липчан приглашают к участию в переписи населения».
Работа-работа, перейди на Федота, готовка на Вовку, а мне дай на море путевку!
30 августа «Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков». Эта компания взялась делать сразу несколько объектов, но не успела сдать в срок ни площадь Заводскую, ни бульвар по улице Белана, ни сквер у областного Центра культуры, народного творчества и кино, ни площадь у ДС «Звездный», ни улицу Зегеля. В мэрии решили, что улицу Зегеля и площадь у ОЦКНТ доделает (со штрафными санкциями) прежний подрядчик, а другие объекты будут выставлены на торги и их доделают к середине октября другие строители.
Конечно, получив черную метку, «Строймастер» (ИНН 4825056523) значительно ускорилась. Но 31 августа улицу Зегеля, как то было обусловлено муниципальным контрактом, не сдала. Но 1 сентября GOROD48 написал: «Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!» Но это была неправда. По словам мэра Липецка, «Движение транспорта по Зегеля запустят 6 сентября». На ней исчезли парковочные карманы и заезды для общественного транспорта. Евгения Уваркина успокаивает липчан: парковка останется, но параллельно дороге. Для этого на асфальт нанесут соответствующую разметку. Если такая парковка будет мешать автобусам, ее запретят в часы пик.
Кстати, «Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря». На этой неделе прошли торги на освоение ста миллионов рублей, дополнительно полученных мэрией от федерального центра и областной администрации на ремонт объектов улично-дорожной сети. На аукцион вышла всего одна организация - ООО «Инфинити Групп». Сейчас идет проверка документации этой скандально известной компании организаторами торгов (в этом году областное управление дорог и транспорта пыталось внести ее в реестр недобросовестных подрядчиков, но безуспешно).
Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, срок исполнения контракта - начало декабря. Однако заказчик будет настаивать на том, чтобы все дорожные работы были сделаны к концу октября. Под ремонт попадут переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина, Белана, Волгоградская, Фанерная, Невского, часть Грязинского шоссе - между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь».
Ничто так не сближает людей как общественный транспорт
На прошедшей во вторник очередной сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов рассказал о работе муниципального и частных перевозчиков. Сразу после этого чиновника забросали вопросами. Некоторые из низ касались электротранспорта.
Депутат Сергей Сазонов спросил об электробусах. Мол, недавно о них говорили очень часто.
– Они работают. Развитие этого вида транспорта будет зависеть от стратегии, которую выберет правительство. Но для Липецка это – не приоритет. Приоритет – транспорт на метане, - сказал Евгений Чекрыжов.
– Почему в вашем отчете не было ни слова о трамваях? – поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев.
Оказалось, что «В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей». Но все будет зависеть от правительства: дадут ли под этот проект деньги?
Были и вопросы о работе ведущего городского перевозчика, МУПа «Липецкпассажиртранс». Оказалось, что основная проблема – текучка кадров у муниципального перевозчика.
– Может, пока пересматривать размеры зарплат в «Липецкпассажиртрансе», в том же МБУ «Управление благоустройства Липецка»? – высказал предложение спикер и попросил к заседанию следующей профильной комиссии депутатам подготовить «транспортные» вопросы мэрии, а чиновников – подготовить на них ответы.
А вот и приятная новость: «В Липецке готовы пойти по пути Москвы в организации бесплатных пересадок на транспорте». В городской администрации готовы говорить сразу о нескольких вариантах бесплатных пересадок.
Но прежде чем сесть в автобус, нужно прийти на остановку. А крыша над головой в этих местах есть не везде. Так, «Липчане жалуются главе Липецка и губернатору на отсутствие остановки на площади Заводской». Она должна была появится в августе, но, как выяснилось, из-за форс-мажорных обстоятельств ее смонтируют к 15 сентября.
Впрочем, в оставленных читателями GOROD48 комментариях к этому сообщению сотрудники департамента транспорта мэрии могут найти немало других адресов отсутствующих остановочных павильонов в Липецке.
Тем временем 31 августа глава региона Игорь Артамонов впервые ответил на вопросы липчан (см. «Дороги, обеспечение водой, благоустройство – как прошла прямая линия с губернатором Липецкой области»). Жители области оставили 1660 обращений первому лицу региона. Игорь Артамонов отвечал на вопросы липчан 1 час 49 минут, успев ответить на 45 вопросов.
Один из липчан поинтересовался судьбой Каменного лога, где в 2017 году начали и забросили работы по его благоустройству. Стоимость этого проекта Игорь Артамонов назвал завышенной и необоснованной. И добавил, что реконструкция лога стоит в его планах. Кстати, в тот же день «Липецкий областной суд оставил без изменений приговор Сергею Иванову», который и затеял в свое время, будучи мэром Липецка, столь неудачное благоустройство Каменного лога. Экс-глава Липецка, кстати, в свое время был самокритичным, оценив работу мэрии в 2018 году на троечку как раз по причине срыва работ в логу.
Ну и ну!
В этой рубрике не обошлось без новостей на тему 1 сентября. В публикации «Главе села придётся учить школьников географии», мы рассказали о том, как глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин решил из-за отсутствия учителя в местной школе вести уроки во время своего обеденного перерыва для детей из 5,6,7 и 10 классов.
«Кот Тихон признан самым патриотичным» Центром подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области по результатам конкурса в соцсетях. Эта инициатива разделила читателей GOROD48 на два лагеря: противников таких проектов и тех, кто за них.
- Если люди не понимают, что нельзя в хаки наряжать своих детей и котов. Тут медицина увы бессильна ((, - написал некий Гость.
- А если война? Кот-патриот будет защищать эту страну? Или сынки современных капиталистов, которые от армии откосили? - отреагировал на новость некий Вова.
А вот у некоторых учащихся альтернативы нет. Речь о тех, кто получает образование, находясь в местах лишения свободы. «Более 2000 учеников сядут за парты школ и ПТУ в исправительных колониях региона». В таких учебных заведениях научат не только писать жи/ши через и, но двум десяткам профессий.
«Xoдишь, xoдишь в шкoлy, a пoтoм бaц! Вторая смена!» © «Большая перемена»
А еще в Липецке, как в старом добром советском кино, есть вечерние школы. В одной из них побывал наш корреспондент. Как там? Есть ли среди учителей свои несторы петровичи,а среди учеников - леденевы и ганжи? О чем мечтают великовозрастные школяры? Как они совмещают работу, семью и учебу? Как в такой школе поддерживают дисциплину? Об этом – в публикации «Вечер знаний».
Но 1 сентября – прежде всего детский День знаний. В этом году учебный год в регионе начался для 126 тысяч детей, в том числе для 13 140 первоклассников. В школы Липецка пошли более 60 тысяч детей, в первый раз – 6571 человек. «В Липецке дети пошли в первый «З» класс» – самой богатой на первоклассников в Липецке оказалась школа № 60. А в следующем году тут могут пойти в первый «Й» или «К».
В спальном юго-западном районе города стало на одно среднее образовательное учреждение больше. «В Липецке открылась новая школа». В ней – пять первых классов. В школу «Global» на улице Минской в первый класс привела своего шестого, самого младшего ребенка, мэр Евгения Уваркина.
Типовой проект объекта не без пожеланий главы города был переосмыслен. Школа эта полилингвальная: здесь будут не только изучать иностранные языки, но и получать знания на них по основным предметам.
Новая школа появилась и в области: двери для учеников распахнула новая школа в селе Пятницкое Измалковского района (см. «Сельским ребятам подарили к 1 сентября современную школу»).
Но порой даже в городе путь к знаниям лежит через щебень. Так, накануне Дня знаний мэр Липецка осмотрела подходы к введенной в прошлом году в эксплуатацию школе на Манеже. Из-за реконструкции улицы 50 лет НЛМК пройти к общеобразовательному учреждению непросто. Заказчик работ и подрядчик пообещал, что «Дорогу к школе сделают к 1 сентября». Мы проверили и выяснили, что родители учеников остались недовольными сделанными подходами. Однако директор учебного учреждения уверен: «Для основной части детей дорога в школу безопасна».
А еще в День знаний «1 сентября в липецкой гимназии №1 проводили на пенсию директора», знаменитого Виктора Цопу. Кто займет его место, пока не известно.
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
В новом учебном году «В Липецкой области заработал первый медицинский факультет». В ЕГУ им. И.А. Бунина открыли факультет «Лечебное дело» для пока первых десяти студентов платной основе. ЕГУ им. И.А. Бунина заключило договор с Саратовской медицинской академией на преподавание специальных дисциплин будущим врачам. Также обучать будущих медиков будут липецкие и елецкие врачи, имеющие научные степени. Выпускники приобретут профессию врача-лечебника. Потом в ординатуре они смогут выбрать узкую специализацию.
В следующем году в елецком университете собираются открыть обучение на платной основе по специальностям «Педиатрия» и «Фармация».
Тем временем в области «Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками»: в Ельце разрешили отпраздновать День города. Но запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 30 сентября из-за никак не спадающей третьей волны ковида.
Дела на самом деле плохи. Так, в понедельник мы сообщили, что «За сутки в Липецкой области выявлены 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли». А вот вчерашние данные: 196 человек заболели, 10 умерли. Таким образом, официально с начала недели в регионе заболели ковидом более тысячи липчан, 55 человек от этой инфекции скончались. С начала пандемии, кстати, «Более 2 300 липецких детей переболели COVID-19». Так что это миф – невосприимчивые к коронавирусу школьники.
На этой неделе в Липецкстате подвели демографические показатели первых семи месяцев этого года. Они крайне неутешительны. «Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%» по сравнению с январем-июлем прошлого года. С января по июль этого года в регионе умерло на 7348 человек больше, чем родилось.
В архиве Липецкстата можно найти демографические данные допандемийных лет. Так вот, обычная средняя месячная смертность для нашего региона составляла ранее порядка 1400 человек. В 2020-м году этот показатель вырос до 1481 человека в месяц, в этом – до 1784 человек.
Рождаемость, кстати, с 2018 года только падала. Так, если в первые семь месяцев 2018 года в Липецкой области на свет появился 6321 малыш, то в 2019-м – 5842 новорожденных, в 2020-м – 5369 детей, в этом году в январе-июле – 5145 младенцев.
В итоге «Статус города-полумиллионника Липецк может потерять к концу года», ведь на естественной убыли населения сказывается еще и миграционный отток. Да-да, если несколько лет назад наш регион был привлекателен для переселенцев, то в настоящее время от нас больше уезжают, чем приезжают. Так, в январе-мае – другими сведениями Росстат пока не располагает – из Липецкой области выехало на 965 человек больше, чем к нам приехало. А вот в соседнюю Воронежскую область за это же время приехало на 1349 человек больше, чем ее покинуло.
Но, возможно, данные о населении региона будут подкорректированы в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября. В Липецкстате, кстати, «Липчан приглашают к участию в переписи населения».
Работа-работа, перейди на Федота, готовка на Вовку, а мне дай на море путевку!
30 августа «Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков». Эта компания взялась делать сразу несколько объектов, но не успела сдать в срок ни площадь Заводскую, ни бульвар по улице Белана, ни сквер у областного Центра культуры, народного творчества и кино, ни площадь у ДС «Звездный», ни улицу Зегеля. В мэрии решили, что улицу Зегеля и площадь у ОЦКНТ доделает (со штрафными санкциями) прежний подрядчик, а другие объекты будут выставлены на торги и их доделают к середине октября другие строители.
Конечно, получив черную метку, «Строймастер» (ИНН 4825056523) значительно ускорилась. Но 31 августа улицу Зегеля, как то было обусловлено муниципальным контрактом, не сдала. Но 1 сентября GOROD48 написал: «Бум в соцсетях: улицу Зегеля открыли для движения!» Но это была неправда. По словам мэра Липецка, «Движение транспорта по Зегеля запустят 6 сентября». На ней исчезли парковочные карманы и заезды для общественного транспорта. Евгения Уваркина успокаивает липчан: парковка останется, но параллельно дороге. Для этого на асфальт нанесут соответствующую разметку. Если такая парковка будет мешать автобусам, ее запретят в часы пик.
Кстати, «Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря». На этой неделе прошли торги на освоение ста миллионов рублей, дополнительно полученных мэрией от федерального центра и областной администрации на ремонт объектов улично-дорожной сети. На аукцион вышла всего одна организация - ООО «Инфинити Групп». Сейчас идет проверка документации этой скандально известной компании организаторами торгов (в этом году областное управление дорог и транспорта пыталось внести ее в реестр недобросовестных подрядчиков, но безуспешно).
Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, срок исполнения контракта - начало декабря. Однако заказчик будет настаивать на том, чтобы все дорожные работы были сделаны к концу октября. Под ремонт попадут переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина, Белана, Волгоградская, Фанерная, Невского, часть Грязинского шоссе - между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь».
Ничто так не сближает людей как общественный транспорт
На прошедшей во вторник очередной сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов рассказал о работе муниципального и частных перевозчиков. Сразу после этого чиновника забросали вопросами. Некоторые из низ касались электротранспорта.
Депутат Сергей Сазонов спросил об электробусах. Мол, недавно о них говорили очень часто.
– Они работают. Развитие этого вида транспорта будет зависеть от стратегии, которую выберет правительство. Но для Липецка это – не приоритет. Приоритет – транспорт на метане, - сказал Евгений Чекрыжов.
– Почему в вашем отчете не было ни слова о трамваях? – поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев.
Оказалось, что «В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей». Но все будет зависеть от правительства: дадут ли под этот проект деньги?
Были и вопросы о работе ведущего городского перевозчика, МУПа «Липецкпассажиртранс». Оказалось, что основная проблема – текучка кадров у муниципального перевозчика.
– Может, пока пересматривать размеры зарплат в «Липецкпассажиртрансе», в том же МБУ «Управление благоустройства Липецка»? – высказал предложение спикер и попросил к заседанию следующей профильной комиссии депутатам подготовить «транспортные» вопросы мэрии, а чиновников – подготовить на них ответы.
А вот и приятная новость: «В Липецке готовы пойти по пути Москвы в организации бесплатных пересадок на транспорте». В городской администрации готовы говорить сразу о нескольких вариантах бесплатных пересадок.
Но прежде чем сесть в автобус, нужно прийти на остановку. А крыша над головой в этих местах есть не везде. Так, «Липчане жалуются главе Липецка и губернатору на отсутствие остановки на площади Заводской». Она должна была появится в августе, но, как выяснилось, из-за форс-мажорных обстоятельств ее смонтируют к 15 сентября.
Впрочем, в оставленных читателями GOROD48 комментариях к этому сообщению сотрудники департамента транспорта мэрии могут найти немало других адресов отсутствующих остановочных павильонов в Липецке.
Тем временем 31 августа глава региона Игорь Артамонов впервые ответил на вопросы липчан (см. «Дороги, обеспечение водой, благоустройство – как прошла прямая линия с губернатором Липецкой области»). Жители области оставили 1660 обращений первому лицу региона. Игорь Артамонов отвечал на вопросы липчан 1 час 49 минут, успев ответить на 45 вопросов.
Один из липчан поинтересовался судьбой Каменного лога, где в 2017 году начали и забросили работы по его благоустройству. Стоимость этого проекта Игорь Артамонов назвал завышенной и необоснованной. И добавил, что реконструкция лога стоит в его планах. Кстати, в тот же день «Липецкий областной суд оставил без изменений приговор Сергею Иванову», который и затеял в свое время, будучи мэром Липецка, столь неудачное благоустройство Каменного лога. Экс-глава Липецка, кстати, в свое время был самокритичным, оценив работу мэрии в 2018 году на троечку как раз по причине срыва работ в логу.
Ну и ну!
В этой рубрике не обошлось без новостей на тему 1 сентября. В публикации «Главе села придётся учить школьников географии», мы рассказали о том, как глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин решил из-за отсутствия учителя в местной школе вести уроки во время своего обеденного перерыва для детей из 5,6,7 и 10 классов.
«Кот Тихон признан самым патриотичным» Центром подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области по результатам конкурса в соцсетях. Эта инициатива разделила читателей GOROD48 на два лагеря: противников таких проектов и тех, кто за них.
- Если люди не понимают, что нельзя в хаки наряжать своих детей и котов. Тут медицина увы бессильна ((, - написал некий Гость.
- А если война? Кот-патриот будет защищать эту страну? Или сынки современных капиталистов, которые от армии откосили? - отреагировал на новость некий Вова.
Интересно?
ВБД