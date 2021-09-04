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10 минут назад
Бизнесмена избили битами и ограбили на 27 млн в Москве
В юго-востоке Москвы неизвестные, вооруженные битами, напали на бизнесмена и похитили у него сумку с 27 миллионами рублей. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 2 сентября. Пострадавший госпитализирован с переломом скульной кости.
43-летний гендиректор туристического агентства вышел из своей машины и направился в гости к знакомому, когда на на него при переходе дороги напала группа неизвестных. Мужчины в медицинских масках набросились на бизнесмена и начали его избивать битами. После этого преступники забрали у своей жертвы сумку, где лежали 27 миллионов рублей, и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Поиском нападавших занимаются сотрудники правоохранительных органов.
43-летний гендиректор туристического агентства вышел из своей машины и направился в гости к знакомому, когда на на него при переходе дороги напала группа неизвестных. Мужчины в медицинских масках набросились на бизнесмена и начали его избивать битами. После этого преступники забрали у своей жертвы сумку, где лежали 27 миллионов рублей, и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Поиском нападавших занимаются сотрудники правоохранительных органов.