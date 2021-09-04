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22 минуты назад

Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде

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Все пострадавшие находятся дома в удовлетворительном состоянии

Прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города.

При этом со стороны Роспотребнадзора пока подтвержден только один случай отравления, сообщает ТАСС.

"Почти 40 человек пострадавших, но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный со стороны Роспотребнадзора пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Госпитализаций не проводилось, все они находятся дома.

Роспотребнадзор взял смывы с продуктов в школьной столовой. Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.
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