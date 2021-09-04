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22 минуты назад
Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде
Все пострадавшие находятся дома в удовлетворительном состоянии
Прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города.
При этом со стороны Роспотребнадзора пока подтвержден только один случай отравления, сообщает ТАСС.
"Почти 40 человек пострадавших, но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный со стороны Роспотребнадзора пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних.
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Госпитализаций не проводилось, все они находятся дома.
Роспотребнадзор взял смывы с продуктов в школьной столовой. Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.
При этом со стороны Роспотребнадзора пока подтвержден только один случай отравления, сообщает ТАСС.
"Почти 40 человек пострадавших, но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный со стороны Роспотребнадзора пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних.
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Госпитализаций не проводилось, все они находятся дома.
Роспотребнадзор взял смывы с продуктов в школьной столовой. Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.