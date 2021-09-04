В России

59 минут назад

МВД предупреждает о новых схемах похищения денег мошенниками

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Мошенники выдают себя за полицейских

Телефонные мошенники в 2021 году стали использовать несколько новых схем для хищения денег у граждан, представляясь сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Одна из двух схем выглядит следующим образом. Сначала потенциальной жертве звонит вымогатель, который требует от человека денег, угрожая убийством и уничтожением личного имущества. После этого появляется лжеучастковый, который убеждает перевести деньги, чтобы потом разоблачить вымогателя.

Есть еще одна схема: потерпевшему (как правило, это пенсионеры) сразу звонит лжеполицейский. Аферист втирается в доверие и оставляет свой номер телефона. Потом жертве звонит уже другой преступник и просит поучаствовать в задержании мошенников. Тогда человек звонит по оставленному номеру и лжеполицейский подтверждает проведение операции по задержанию группы мошенников.

Гражданину в связи с этим надо перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который придет за ними. Например, скинуть с балкона, тем самым проявить гражданскую позицию и оказать содействие правоохранителям в поимке мошенника. "Граждане, будучи введенными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы", - объяснили в МВД.

На фоне роста подобных случаев обмана россиян, особенно пожилых людей, неоднократно просили не общаться по телефону с людьми, которые пытаются выдавать себя за сотрудников финансовых организаций или правоохранительных органов. Звонки с незнакомых номеров лучше игнорировать и не вступать в диалог с людьми, которые могут надавить, запугать или запутать своего собеседника.
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