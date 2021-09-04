Происшествия

20 минут назад

В Больших Избищах на пожаре погиб мужчина

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#пожар #МЧС
В Больших Избищах на пожаре погиб мужчина

Пожарные рассматривают обращение с огнем при курении, как основную причину возгорания. 

В селе Большие Избища Лебедянского района на пожаре погиб 64-летний мужчина.

Информацию о пожаре GOROD48 подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Также там сообщили, что пожар начался утром 3 сентября в металлической надворной постройке.

- Огнем частично повреждены и уничтожены стены, отделка и вещи по всей площади постройки. Пожар тушило одно отделение и три добровольца. Неосторожное обращение с огнем при курении рассматривается как основная версия пожара на данный момент, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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#пожар #МЧС

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