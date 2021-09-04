Коронавирус в России: все ближе к коллективному иммунитету

Коронавирус отступает от «привитых» территорий, а коллективного иммунитета в России ожидают уже этой осенью. По-прежнему доминирует штамм «дельта» - в большинстве регионов он превышает 95%. Начинается пятый этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Количество выявленных зараженных новым вирусом в России медленно, но стабильно снижается, оно уже не достигает отметки в 19 тысяч – на этой неделе оно колебалось от 17,8 тысячи до почти 19 тысяч случаев. Но противовесом этой тенденции остается все еще высокое число смертей от новой инфекции – от 790 до 799 в сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 92 347 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 975 174 человек, умерли 185 611 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также сокращается – с понедельника по пятницу регистрировалось от 200 до 212 заразившихся. Число летальных случаев составило 1427 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 47 483 случая новой коронавирусной инфекции, 41 053 человека выздоровели.



Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет сегодня лишь в восьми регионах, в 30-ти динамики нет ни вверх, ни вниз, они находятся на плато, а в 47-ми число выявляемых заразившихся снижается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24». Более интенсивное снижение там, где привито более 60% населения. В настоящий момент, по словам Поповой, в России пятую неделю наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусом, в пределах 5–7% от недели к неделе. Вместе с тем, пандемия в России стала фармакологически управляемой, так заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передают РИА Новости. Это произошло благодаря наличию вакцин против коронавируса. Кроме того, отечественные заводы выпускают также препараты для противовирусного лечения. «Сейчас у нас порядка 75% пациентов уже лечатся в амбулаторных условиях, для них сейчас доступны лекарственные препараты, которые регулярно поставляются в регионы», - отметил замминистра. Доминирующим в России остается штамм «Дельта». Новые варианты, в том числе «Лямбда» не распространяются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. «Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются,— мы наблюдаем за этим очень внимательно», - отметила глава ведомства. А генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов добавил, что распространенность дельта-штамма коронавируса в большинстве регионов России уже превосходит 95%.



Осенью эпидемиологи не исключают подъема, несмотря на нынешнее снижение числа выявляемых случаев. Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24». «это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы ... и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией… Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», - пояснила Попова. Она также предупредила, что новая волна может быть в сочетании с гриппом. Роста сезонной заболеваемости не исключает главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко – свой прогноз он озвучил в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает ТАСС. «Прогноз сезонный во многом будет зависеть в первую очередь от позиции граждан в отношении вакцинации. Если она будет пассивная, то, очевидно, что в сезон будет увеличение», - пояснил главврач. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Парламентской газете» предположил – ухудшение ситуации ожидается через три-четыре недели, а к середине-концу декабря ситуация с коронавирусной инфекцией должна стабилизироваться.



Коллективного иммунитета от COVID-19 в России ожидают уже этой осенью – вице-премьер России Татьяна Голикова надеется, что уже в ближайшее время будут привиты более 90 миллионов Россиян – 80% населения. «Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался», - напомнила она на марафоне «Новое знание». Сейчас хотя бы одним компонентом вакцины привились больше 45 миллионов человек. В том числе, завершили вакцинацию уже 38,5 миллиона человек, заявила вице-премьер. Окончания пандемии, скорее всего, можно ожидать к 2024 году – так считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024-м ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», - сказал он в беседе с порталом Ura.ru.



Вакцинация набирает обороты, в некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передают РИА Новости. А глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках выступления на Восточном экономическом форуме отметил – в регионах России сегодня нет дефицита вакцин. Развивая эту тему, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на ВЭФ добавила – темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России неплохие, но их следует ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не станет критичным.



Эксперты продолжают анализировать данные о новой инфекции. Так, риск смерти резко возрастает после перенесенного COVID-19 на протяжении полугода, заявил в эфире канала «Россия 24» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В зоне особого риска – переболевшие старшего возраста. Это связано с осложнениями, связанными с поражениями нервной системы, возможным образованием тромбов, заболеваниями сердца и сосудов. В Минздраве готовят новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 – двенадцатую. Нынешняя была опубликована в мае этого года. Временные методические рекомендации разрабатывают для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 – в них рабочая группа отражает последние результаты клинических исследований, рекомендации зарубежных стран, российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса.



Между тем, в России стартовал пятый этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу, передает ТАСС. Его результаты планируется обработать в конце сентября - начале октября, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. По его словам, на конец марта величина иммунной прослойки в среднем по стране составила 58%.



В школах сохраняют противоэпидемиологические правила прошлого учебного года, заявила в эфире канала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Остаются утренние фильтры для выявления заболевших детей еще до их прихода в класс. Каждый класс занимается в своем кабинете, для посещения столовой составляется отдельное расписание. Новую меру предложил в эфире телеканала «Москва 24» врач-вирусолог Евгений Тимаков – тестировать на коронавирус старшеклассников при проявлении симптомов. По его словам, студенты и старшеклассники выделяют то же количество вируса, что и взрослые, поэтому могут быть опасны друг для друга и для преподавателей.



Летом в России началась углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. В Бурятии сообщили о новом шаге в реабилитационном направлении таких пострадавших. Глава республики Алексей Цыденов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сообщил, что на территории региона появится здравница для переболевших COVID-19. Ряд соглашений планируется подписать в рамках форума, некоторые уже подписаны раньше – как, например, соглашение о создании санаторно-курортного комплекса с компанией «Курорты Бурятии». «Будут услуги по оздоровлению, реабилитации, с использованием наших природных минеральных источников, горячая вода термальных источников. Этот проект очень востребован в рамках реабилитации после ковида», - пояснил глава республики.

