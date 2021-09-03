В Липецке задержали стрелявшего в партнера по бизнесу тамбовчанина

Коммерсант стрелял в компаньона в упор трижды, но не убил





К 7 годам лишения свободы приговорен Мичуринский районный суд местного жителя, стрелявшего в своего бизнес-партнера.



Как сообщает прокуратура Тамбовской области, в декабре 2020 года 46-летний житель Никифоровского района из-за денежных споров со своим бизнес-партнером решил его убить.



- Мужчина прибыл к помещению мясного цеха, расположенного в селе Заворонежское Мичуринского района. Увидев стоящего за калиткой компаньона, который в это время протянул руку для рукопожатия с ним, схватил его за шиворот кофты и, удерживая у калитки, умышленно произвел три прицельных выстрела из пистолета, нанеся ему ранения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.



Как сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области, ранив 52-летнего компаньона, злоумышленник пустился в бега и скрылся в Липецке. Через 5 дней его в Липецке его и задержали. Жизнь раненого компаньона спасли медики.

