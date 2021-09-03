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сегодня, 20:52

В Липецке задержали стрелявшего в партнера по бизнесу тамбовчанина

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#покушение на убийство
В Липецке задержали стрелявшего в партнера по бизнесу тамбовчанина

Коммерсант стрелял в компаньона в упор трижды, но не убил 

К 7 годам лишения свободы приговорен Мичуринский районный суд местного жителя, стрелявшего в своего бизнес-партнера.

Как сообщает прокуратура Тамбовской области, в декабре 2020 года 46-летний житель Никифоровского района из-за денежных споров со своим бизнес-партнером решил его убить. 

- Мужчина прибыл к помещению мясного цеха, расположенного в селе Заворонежское Мичуринского района. Увидев стоящего за калиткой компаньона, который в это время протянул руку для рукопожатия с ним, схватил его за шиворот кофты и, удерживая у калитки, умышленно произвел три прицельных выстрела из пистолета, нанеся ему ранения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Как сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области, ранив 52-летнего компаньона, злоумышленник пустился в бега и скрылся в Липецке. Через 5 дней его в Липецке его и задержали. Жизнь раненого компаньона спасли медики.
4 717
#покушение на убийство

Комментарии (4)

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штабс-капитан Овечкин

1 минуту назад
возврат 90-х?, а они никуда и не уходили, просто раньше партнёра проще и дешевле было пристрелить, а сейчас - подставить и посадить. И потом, не факт, что дело в бизнесе, это на суде можно было сказать, а в реальности - что-то личное, просто не вяжется как-то: устраняя из-за деловых отношений, делать это лично, да ещё в месте, где их могли видеть. Обычно для такой работы нанимали человека со стороны.
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возврат 90-х?

23 минуты назад
такие вот нынче партнеры
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штабс-капитан Овечкин

сегодня, 21:06
Пистолет-то боевой или так, резиноплюй?
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дед

сегодня, 21:06
В СССР такого не было.
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