Двое липчан сняли с 38 вагонов опорные балки

Железнодорожные полувагоны воры разукомплектовывали в районе станции «Чугун-2»

Следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о хищении с грузового состава 38 опорных балок авторежима.



Во время предварительного следствия полицейские установили, что двое 36-летних жителей Липецкой области на личном автомобиле, прихватив необходимый инструмент, отправились в парк отстоя поездов на станции «Чугун-2», где находился железнодорожный состав.



- Воспользовавшись отсутствием охраны, злоумышленники приступили к съему с полувагонов металлических опорных балок авторежима, что могло повлиять на эксплуатационные характеристики состава и безопасность движения. Вовремя погрузки деталей в автомобиль сообщников задержали сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк, проводившие мероприятие, направленные на предотвращение преступных деяний на объектах обслуживания. У мужин изъяли 38 балок на сумму свыше 50 тысяч рублей, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.



В отношении липчан следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

