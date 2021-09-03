21 минуту назад
Липецкая вечЁрка: печальная статистика, ночные гонки и флешмоб 3 сентября
Сегодня, 3 сентября, стало известно, что естественная убыль липчан за первое полугодие увеличилась на 47%, полицейские сегодня по всему городу преследовали нарушителя, и липчане поддержали флешмоб 3 сентября.
А в оперштабе рассказали о возрасте заболевших COVID-19 с начала эпидемии. Чаще всего болеют люди в от 56 до 60 лет. Данные медиков опровергают распространенное поверье о том, что дети не подхватывают опасный вирус. Среди липчан до 15 лет переболели COVID-19 уже более 2 300 человек.
И еще про статистические данные. Липецк медленно, но неуклонно идет к потере статуса города-полумиллионника. По подсчетам GOROD48, с учетом существующих демографических тенденций, 31 декабря в Липецке будет жить 498 627 человек.
Сегодня по всему городу полицейские гонялись за подозрительным автомобилем. Погоня началась на проспекте Победы. Догнать «семерку» удалось только у Сокольского кладбища. По дороге на улице Фрунзе нарушитель умудрился еще и врезаться в припаркованную иномарку. Эти гонки напомнили компьютерную игру — хит середины двухтысячных «Need for Speed» серии «Hot Pursuit».
Как позже сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские задержали водителя.
И еще одна дорожная новость. Городскому департаменту дорожного хозяйства и благоустройства придется выплатить 210 тысяч рублей фирме «Климат», да еще и погасить судебные издержки. «BMW» этой фирмы получил повреждения, попав в яму на улице Карла Маркса. Урон коммерсанты взыскали через суд.
Сегодня 3 сентября. С 1945 года в этот день отмечают государственный праздник — День победы Советской армии над Японией. В Липецке, кстати, есть одноименная улица.
А в 1993 году Михаил Шуфутинский спел песню «3 сентября» (ее авторы Игорь Крутой и Игорь Николаев) и понеслось! 3 сентября уже в шутку называют Шуфутиновым днем. В этом году к ежегодному флешмобу с удовольствием присоединились липчане. Ведь сложно найти человека, который бы не слушал: «Я календарь переверну. И снова третье сентября…» Даже экс-мэр Липецка Сергей Иванов выложил у себя на страничке фото под рябиной.
— Неплохо так, днюху мою распиарили. Куда не зайдёшь все поздравляют. Спасибо всем, — поблагодарил комментатор.