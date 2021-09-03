Погода в Липецке

36 минут назад

В Липецкой области еще похолодает: днем ветрено и до +16

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#похолодание
В Липецкой области еще похолодает: днем ветрено и до +16

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тылу уходящего циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, пройдут небольшие дожди. 4 сентября местами усилится северо-западный ветер, с порывами до 16 м/сек. 

6 сентября регион окажется на восточной периферии антициклона с Атлантики – будет преимущественно без осадков, но заток арктического воздуха продолжится, ожидаются заморозки на почве. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 сентября – 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 5 и 6 сентября – 7-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов. 

День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году – 2 градуса тепла.  
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#похолодание

Комментарии (1)

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Максим'ка Я

11 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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