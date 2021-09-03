В Липецкой области еще похолодает: днем ветрено и до +16

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тылу уходящего циклона с Атлантики, продолжится вторжение холодного воздуха, пройдут небольшие дожди. 4 сентября местами усилится северо-западный ветер, с порывами до 16 м/сек.

6 сентября регион окажется на восточной периферии антициклона с Атлантики – будет преимущественно без осадков, но заток арктического воздуха продолжится, ожидаются заморозки на почве. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 сентября – 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 5 и 6 сентября – 7-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.



День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году – 2 градуса тепла.

