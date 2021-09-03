сегодня, 16:23
«Рошен» безуспешно продолжает оспаривать доначисление налогов
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил очередную жалобу Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» без удовлетворения.
Не согласившись с данным решением, акционерное общество «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконными решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
- Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, результаты проведённой в ходе рассмотрения дела судебной экспертизы, в марте 2021 года вынес решение об отказе АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в удовлетворении заявленных требований, - сообщили в пресс-службе липецкого арбитража. - Не согласившись с решением суда первой инстанции, Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» подала апелляционную жалобу. Сегодня Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение арбитражного суда Липецкой области в отношении АО «ЛКФ «Рошен» оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.
Заря
штабс-капитан Овечкин