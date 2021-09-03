«Рошен» безуспешно продолжает оспаривать доначисление налогов

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил очередную жалобу Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» без удовлетворения.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов на 48,5 млн рублей акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Еще в 2017 году МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области было вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» предложено уплатить недоимку по налогу па добавленную стоимость в размере 28,7 млн рублей за 2014 год, пени в размере 8,3 млн рублей, а также штрафа на 11,5 млн рублей.



Не согласившись с данным решением, акционерное общество «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконными решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.



- Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, результаты проведённой в ходе рассмотрения дела судебной экспертизы, в марте 2021 года вынес решение об отказе АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в удовлетворении заявленных требований, - сообщили в пресс-службе липецкого арбитража. - Не согласившись с решением суда первой инстанции, Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» подала апелляционную жалобу. Сегодня Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение арбитражного суда Липецкой области в отношении АО «ЛКФ «Рошен» оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.