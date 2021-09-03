Общество

24 минуты назад

Липецкие больницы благодарны «Милосердию» за оборудование для лечения больных COVID-19

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#фонд «Милосердие» #благотворительность #коронавирус
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С начала эпидемии благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» передал липецким медикам оборудование, лекарства и средства защиты на сумму более 335 миллионов рублей.   

Сегодня фонд «Милосердие» безвозмездно передал областной клинической инфекционной больнице и городской больнице №4 партию медицинского оборудования. Клиники получили по четыре кислородных концентратора.  

- Органично, когда милосердие перетекает от фонда через нас к нашим пациентам, которые нуждаются в этих концентраторах. В связи с тем, что меняется штаммовый состав, меняется сам по себе коронавирус, очень много тяжелых форм болезни. Концентраторы требуются пациентам, когда их только привозят, уже в приемном отделении. Мы благодарны благотворительному фонду НЛМК «Милосердие» за помощь, оказанную именно в нужное время, - рассказал главный врач областной клинической больницы Андрей Филатов.

Концентраторы сразу же увезли в отделение ковидных больных. Медсестра Ольга Савушкина теперь использует их для помощи пациентам. Эти приборы как бы «выжимают» кислород из окружающего воздуха и подают его пациентам уже в концентрированном виде.  

- Мы испытываем большую потребность в таких аппаратах. Тяжелых больных у нас очень много и все они нуждаются в кислородной поддержке, - вторит главврачу Ольга Савушкина.

- Сегодня мы получили четыре концентратора кислорода, каждый из которых может работать на двух больных. Это серьезная поддержка для пациентов, которые находятся в ковидном госпитале, - сообщила главный врач городской больницы № 4 Юлия Агапова.

Переданное сегодня оборудование стоит два миллиона рублей. И это не разовая помощь. С начала пандемии благотворительный фонд «Милосердие» регулярно обеспечивает ковидные госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и дорогостоящими лекарствами. В общей  сложности медикам передано оборудование на сумму более 335 миллионов рублей. 

- Мы не останавливаемся, и будем продолжать эту помощь. Очень переживаем за наших медиков, хотим, чтобы они работали в хороших условиях, чтобы у них было все необходимое, - пояснила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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#фонд «Милосердие» #благотворительность #коронавирус
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