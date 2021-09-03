Выплаты к новому учебному году перечислены на 152 665 детей

Заявление необходимо подать до 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Липецкой области, единовременную выплату к новому учебному году в размере 10 тысяч рублей в Липецкой области получили более 114 тысяч семей на 152 665 детей школьного возраста. Общая сумма выплаты составила свыше 1,5 млрд рублей. Напомним, по данным на 6 августа выплату получили 104 тысяч семей на 139 278 детей школьного возраста.



Единовременная выплата на школьников в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 2 июля 2021 года (дата подписания указа о единовременной выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.



Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида могут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.



Тем, кто еще не подал заявление, напоминают, что сделать это необходимо до 1 ноября.