Общество

36 минут назад

Выплаты к новому учебному году перечислены на 152 665 детей

156
#школа #1 сентября
1
Выплаты к новому учебному году перечислены на 152 665 детей

Заявление необходимо подать до 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Липецкой области, единовременную выплату к новому учебному году в размере 10 тысяч рублей в Липецкой области получили более 114 тысяч семей на 152 665 детей школьного возраста. Общая сумма выплаты составила свыше 1,5 млрд рублей. Напомним, по данным на 6 августа выплату получили 104 тысяч семей на 139 278 детей школьного возраста.

Единовременная выплата на школьников в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 2 июля 2021 года (дата подписания указа о единовременной выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида могут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Тем, кто еще не подал заявление, напоминают, что сделать это необходимо до 1 ноября.
156
#школа #1 сентября
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкие больницы благодарны «Милосердию» за оборудование для лечения больных COVID-19
#фонд «Милосердие» #благотворительность #коронавирус
Липецкие больницы благодарны «Милосердию» за оборудование для лечения больных COVID-19

19 минут назад

Общество
В Липецке впервые за два года ждут иностранных студентов
#студенты #иностранцы
В Липецке впервые за два года ждут иностранных студентов

46 минут назад

Общество
Певица Азиза реабилитирует свою липецкую свекровь
#Азиза Мухамедова #свадьба #шоу-бизнес
7
Певица Азиза реабилитирует свою липецкую свекровь

сегодня, 14:25

Общество
В Липецке подешевело топливо
#топливо #керосин #аэропорт
11
В Липецке подешевело топливо

сегодня, 12:22

Общество
В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне
#война #память
В Липецкой области снова ищут родственников погибшего на войне

сегодня, 11:57

Общество
Липчане поддержали флешмоб 3 сентября
#3 сентября
5
Липчане поддержали флешмоб 3 сентября

сегодня, 11:44

Общество