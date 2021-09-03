Общество
51 минуту назад
В Липецке впервые за два года ждут иностранных студентов
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Из-за пандемии въезд для иностранных студентов был закрыт.
Как сообщает Министерство образования и науки России, вcе иностранные студенты, поступившие в российские вузы, в этом году смогут приехать на очное обучение. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поддержал инициативу Министерства науки и высшего образования России и снял ограничения для въезда иностранных студентов в Россию.
Как рассказали GOROD48 в отделе международного сотрудничества Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, фактически, алгоритм, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, уже вышел, но пока не согласован со всеми необходимыми органами. Поэтому первых иностранных студентов в Липецке надеются увидеть не раньше октября.
Последний раз первокурсники-иностранцы приезжали в Липецк в 2019 году. В 2020-м был набор на международный факультет, но иностранцы-первокурсники начали учиться в ЛГПУ онлайн. Теперь у них появился шанс приехать в Липецк.
- В прошлом году мы набрали около двух десятков иностранных студентов из Туркменистана и Египта, в этом году мы ждёт студентов из Туркменистана, Египта, Ирака и Туниса, - отметили в ЛГПУ. - Но пока, например, приглашения в Тунис отправить не удалось из-за визовых коронавирусных ограничений. Со снятием ограничений для въезда иностранных студентов в Россию мы надеемся на полное возобновление учебного процесса в очном режиме. Студенты наконец-то получат возможность приехать, заселиться в общежития и продолжить обучение в привычном формате.
Как рассказали GOROD48 в отделе международного сотрудничества Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, фактически, алгоритм, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, уже вышел, но пока не согласован со всеми необходимыми органами. Поэтому первых иностранных студентов в Липецке надеются увидеть не раньше октября.
Последний раз первокурсники-иностранцы приезжали в Липецк в 2019 году. В 2020-м был набор на международный факультет, но иностранцы-первокурсники начали учиться в ЛГПУ онлайн. Теперь у них появился шанс приехать в Липецк.
- В прошлом году мы набрали около двух десятков иностранных студентов из Туркменистана и Египта, в этом году мы ждёт студентов из Туркменистана, Египта, Ирака и Туниса, - отметили в ЛГПУ. - Но пока, например, приглашения в Тунис отправить не удалось из-за визовых коронавирусных ограничений. Со снятием ограничений для въезда иностранных студентов в Россию мы надеемся на полное возобновление учебного процесса в очном режиме. Студенты наконец-то получат возможность приехать, заселиться в общежития и продолжить обучение в привычном формате.
359