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В Сочи суд арестовал водителя, который вез приклеенного к кузову машины блогера
Водителя спорткара, который прокатил приклеенного скотчем к машине блогера на скорости 180 км/ч, арестовали на пять суток. В отношении 27-летнего нарушителя был составлен административный материал сразу по нескольким статьям КоАП, сообщает Газета.ру.
В социальных сетях распространилось видео, на котором блогер Данил Мясников, примотанный скотчем к желтому авто, рассекает на дороге курорта.
Видео опубликовал сам блогер Данил Мясников. Он рассказал, что его примотали скотчем снаружи к боковой части Chevrolet Camaro и разогнали машину до 180 км/ч. Ситуацией сразу заинтересовались в ГИБДД Краснодарского края.
Водителя авто остановили на одной из улиц Сочи и потом увезли в отделение для разбирательств. Сейчас ему избирают наказание – обычный штраф или заключение на 15 суток.
В социальных сетях распространилось видео, на котором блогер Данил Мясников, примотанный скотчем к желтому авто, рассекает на дороге курорта.
Видео опубликовал сам блогер Данил Мясников. Он рассказал, что его примотали скотчем снаружи к боковой части Chevrolet Camaro и разогнали машину до 180 км/ч. Ситуацией сразу заинтересовались в ГИБДД Краснодарского края.
Водителя авто остановили на одной из улиц Сочи и потом увезли в отделение для разбирательств. Сейчас ему избирают наказание – обычный штраф или заключение на 15 суток.