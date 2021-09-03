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В Сочи суд арестовал водителя, который вез приклеенного к кузову машины блогера

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Водителя спорткара, который прокатил приклеенного скотчем к машине блогера на скорости 180 км/ч, арестовали на пять суток. В отношении 27-летнего нарушителя был составлен административный материал сразу по нескольким статьям КоАП, сообщает Газета.ру.

В социальных сетях распространилось видео, на котором блогер Данил Мясников, примотанный скотчем к желтому авто, рассекает на дороге курорта.

Видео опубликовал сам блогер Данил Мясников. Он рассказал, что его примотали скотчем снаружи к боковой части Chevrolet Camaro и разогнали машину до 180 км/ч. Ситуацией сразу заинтересовались в ГИБДД Краснодарского края.

Водителя авто остановили на одной из улиц Сочи и потом увезли в отделение для разбирательств. Сейчас ему избирают наказание – обычный штраф или заключение на 15 суток.
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