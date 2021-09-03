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9 минут назад
Российский турист утонул на отдыхе в Гагре
Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Сильный шторм в районе поисков осложняет их работу. По информации правоохранительных органов, россиянин приехал на отдых в Гагру из Нижегородской области. О ЧП сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
В течение туристического сезона в Абхазии утонули 12 человек из России. Сотрудники посольства обратились ко всем отдыхающим с просьбой воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также там, где купание запрещено.
Сильный шторм в районе поисков осложняет их работу. По информации правоохранительных органов, россиянин приехал на отдых в Гагру из Нижегородской области. О ЧП сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
В течение туристического сезона в Абхазии утонули 12 человек из России. Сотрудники посольства обратились ко всем отдыхающим с просьбой воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также там, где купание запрещено.