В России

9 минут назад

Российский турист утонул на отдыхе в Гагре

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Отдыхавший в Абхазии житель Нижегородской области утонул в Гагре, спасатели ищут его, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Сильный шторм в районе поисков осложняет их работу. По информации правоохранительных органов, россиянин приехал на отдых в Гагру из Нижегородской области. О ЧП сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

В течение туристического сезона в Абхазии утонули 12 человек из России. Сотрудники посольства обратились ко всем отдыхающим с просьбой воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также там, где купание запрещено.
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