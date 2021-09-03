Общество
10 минут назад
Певица Азиза реабилитирует свою липецкую свекровь
Свекровь не мошенница, она – дочь известного липецкого лётчика-испытателя - уверена Азиза
После ток-шоу Андрея Малахова о свадьбе певицы Азизы Нурмухамедовой и ее новом муже, якобы итальянце, уроженце Липецка, о его семье, о матери, якобы мошеннице, взорвали Интернет. Казалось бы, забытая исполнительница, имя которой связывают со смертью Игоря Талькова, снова звучит в медиапространстве. Общественность разделилась – одни желают Азизе счастья несмотря ни на что, другие жалеют и опасаются- как бы новый муж не оказался альфонсом и не обобрал богатую исполнительницу.
Сама Азиза сразу после выхода второй передачи о ее семье в ток-шоу Андрея Малахова написала на своей страничке в Инстаграм: «Посмотрели передачу. Ну что сказать? Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни: «Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюёт воронье». Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись»
Сегодня в интервью «Собеседнику» Азиза более подробно отреагировала на обвинения ее новой семье. Она сообщила, что всю подноготную семьи Соколовых знает, о взаимоотношениях ей тоже все известно. А о том как ее будущую свекровь искромсал ножом отец ее мужа она рассказала даже более подробно. На обвинения в адрес ее новой свекрови в махинациях с квартирой в Липецке, Азиза сообщила, что это все не правда, и добавила: «Она – жертва, которую некоторые люди часто обманывали. В том числе и бывшие подруги… Моя свекровь - уважаемый в Липецке человек, преподаватель физики и математики, дочь известного летчика испытателя Геннадия Соколова. Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места для понесения наказания. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет...»
Всем же кто в эти дни обсуждает личную жизнь Азиза и ее мужа Александра, жалеют ее и опасаются, как бы она не стала жертвой брачного обмана, певица посоветовала следующее: «Спасайте себя и свои души. Спасайте свои семьи! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Тогда меня почти никто не поддерживал, некоторые коллеги даже объявляли бойкоты. А теперь они кричат: «Азизу надо спасать!» А кто спасать будет? Мила Романиди, которая ко мне неоднозначно относилась еще со времен нашей работы в группе «Садо»? Салтыкова, с которой я вижусь от силы раз в три года? Шаганов, которого я видела один раз в жизни издалека и ни одной песни его не пела? На программе искренними были только Поргина и Довлатова, которые, видя, что им показывали, распереживались. Остальные все – лицемеры. Где они были в 91 году, когда меня надо было спасать, поддерживать морально и психологически. Я выжила после тех страшных событий, научилась жить и радоваться жизни. Я осталась человеком, способным понять, простить, полюбить и быть счастливой. Почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?»
Говоря о 91-м годе и трагедии, о бойкотах, Азиза скорее всего имеет в виду трагический вечер в концертном зале «Юбилейный», де выступали в одном концерте Азиза и Игорь Тальков. У гримерок произошла драка Талькова с охраной певицы, во время которой он получил смертельное ранение. После этого действительно продюсерами и представителями шоубизнеса был объявлен бойкот певице и она много лет не выступала на российской сцене и телевидении.
Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova
Сама Азиза сразу после выхода второй передачи о ее семье в ток-шоу Андрея Малахова написала на своей страничке в Инстаграм: «Посмотрели передачу. Ну что сказать? Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни: «Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюёт воронье». Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись»
Сегодня в интервью «Собеседнику» Азиза более подробно отреагировала на обвинения ее новой семье. Она сообщила, что всю подноготную семьи Соколовых знает, о взаимоотношениях ей тоже все известно. А о том как ее будущую свекровь искромсал ножом отец ее мужа она рассказала даже более подробно. На обвинения в адрес ее новой свекрови в махинациях с квартирой в Липецке, Азиза сообщила, что это все не правда, и добавила: «Она – жертва, которую некоторые люди часто обманывали. В том числе и бывшие подруги… Моя свекровь - уважаемый в Липецке человек, преподаватель физики и математики, дочь известного летчика испытателя Геннадия Соколова. Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места для понесения наказания. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет...»
Всем же кто в эти дни обсуждает личную жизнь Азиза и ее мужа Александра, жалеют ее и опасаются, как бы она не стала жертвой брачного обмана, певица посоветовала следующее: «Спасайте себя и свои души. Спасайте свои семьи! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Тогда меня почти никто не поддерживал, некоторые коллеги даже объявляли бойкоты. А теперь они кричат: «Азизу надо спасать!» А кто спасать будет? Мила Романиди, которая ко мне неоднозначно относилась еще со времен нашей работы в группе «Садо»? Салтыкова, с которой я вижусь от силы раз в три года? Шаганов, которого я видела один раз в жизни издалека и ни одной песни его не пела? На программе искренними были только Поргина и Довлатова, которые, видя, что им показывали, распереживались. Остальные все – лицемеры. Где они были в 91 году, когда меня надо было спасать, поддерживать морально и психологически. Я выжила после тех страшных событий, научилась жить и радоваться жизни. Я осталась человеком, способным понять, простить, полюбить и быть счастливой. Почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?»
Говоря о 91-м годе и трагедии, о бойкотах, Азиза скорее всего имеет в виду трагический вечер в концертном зале «Юбилейный», де выступали в одном концерте Азиза и Игорь Тальков. У гримерок произошла драка Талькова с охраной певицы, во время которой он получил смертельное ранение. После этого действительно продюсерами и представителями шоубизнеса был объявлен бойкот певице и она много лет не выступала на российской сцене и телевидении.
Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova